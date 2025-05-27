Совет ЕС утвердил оборонную программу на €150 млрд с возможным участием Украины

Совет министров ЕС 27 мая согласовал регламент о создании программы SAFE, предусматривающей привлечение €150 млрд. Эти средства будут выделяться странам ЕС, которые будут совместно инвестировать в производство и закупку современного вооружения и оборонной техники.

Совет ЕС согласовал €150 млрд на совместные оборонные закупки

SAFE — новый инструмент ЕС для финансирования совместных оборонных закупок. Он будет помогать странам, которые хотят инвестировать в производство оружия и техники, сосредотачиваясь на самом важном.

SAFE направлен на усиление европейской оборонной промышленности: увеличение производства, устранение недостатка оборудования и укрепление обороноспособности ЕС.

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Украина также сможет участвовать в программе с самого начала.

— Мы приняли первую на уровне ЕС масштабную программу инвестиций в оборону стоимостью €150 млрд. Это успех не только председательства, но и ЕС в целом. Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам вреда, — сообщил министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка.

Как будет функционировать программа SAFE

Через программу SAFE Евросоюз выделит до €150 млрд на оборонные закупки. Эти деньги будут предоставляться в виде долгосрочных займов по конкурентным ценам, которые страны должны будут вернуть.

Чтобы получить финансирование, страны ЕС должны покупать оборонную продукцию вместе с другими государствами, по меньшей мере двумя. Однако из-за сложной ситуации в мире временно позволят закупки и одной страной.

Украина, как и страны ЕЭЗ и ЕАСТ, сможет участвовать в программе на тех же условиях, что и члены ЕС. Также к SAFE смогут присоединиться страны-кандидаты и партнеры ЕС, например, Великобритания.

SAFE будет финансировать закупку оборонной продукции по перечню, утвержденному 6 марта 2025 года. Вся продукция делится на две категории:

боеприпасы и ракеты; артиллерийские системы; наземные боевые возможности и их вспомогательные системы, включая экипировку солдата и стрелковое оружие; защита критической инфраструктуры; кибербезопасность; военная мобильность, включая контрмобильность;

системы противовоздушной и противоракетной обороны; морские надводные и подводные возможности; беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками; стратегические средства, такие как, но не ограничиваясь, стратегические авиаперевозки, дозаправка в воздухе и системы C4ISTAR, а также космические средства и услуги; защита космических средств; ИИ и радиоэлектронная борьба.

Для второй категории будут действовать более строгие требования — подрядчики должны иметь возможность адаптировать и разрабатывать эту продукцию.

В контрактах на закупку должно быть предусмотрено, что не более 35% стоимости компонентов продукции могут составлять детали, изготовленные за пределами ЕС, ЕЭЗ-ЕАСТ и Украины.

Источник: European Council

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