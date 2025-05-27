Евро заменит лев: Болгария вступает в еврозону в 2026 году

Европейский Союз готовится дать зеленый свет Болгарии на присоединение к зоне евро с начала 2026 года, что сделает страну 21 членом валютного союза.

Несмотря на поддержку правительства и парламента, план вызывает опасения относительно роста цен, особенно среди жителей сельских районов, пишет Politico.

ЕС одобрит присоединение Болгарии к зоне евро

Евросоюз в ближайшее время одобрит заявку Болгарии на вступление в еврозону с 1 января 2026 года. Это сделает Болгарию 21 членом валютного союза ЕС. По словам нескольких высокопоставленных чиновников, Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовятся обнародовать соответствующий отчет уже в среду на следующей неделе.

Сейчас смотрят

Присоединение Болгарии к зоне евро будет способствовать росту торговли с другими странами ЕС, снижению транзакционных издержек и усилению влияния Софии в Брюсселе. Бывший вице-премьер-министр Болгарии и экономист Атанас Пеканов в комментарии изданию заявил:

— Присоединение к евро лишь укрепит суверенитет Болгарии — мы будем участвовать в процессе принятия решений в ЕЦБ.

Несмотря на то, что болгарский лев десятилетиями был привязан к евро, страна не имела права голоса в денежно-кредитной политике ЕЦБ. Если Болгария присоединится к единой валюте в 2026 году, как запланировано, то представитель Национального банка Болгарии получит формальное место в Совете руководителей ЕЦБ.

В то же время, учитывая то, что Болгария станет лишь 13 по размеру членом еврозоны, ее влияние на принятие решений будет ограниченным — на страну приходится менее 1% совокупного ВВП еврозоны.

Риски присоединения Болгарии к зоне евро

Критики предостерегают, что вступление в еврозону несет и риски. В частности, внедрение евро может вызвать рост цен, что особенно ударит по малообеспеченным домохозяйствам в сельской местности. Бизнес может воспользоваться моментом перехода, чтобы необоснованно повысить цены.

В среднесрочной перспективе внутренние цены, как правило, приближаются к более высоким европейским стандартам из-за роста торговли в пределах ЕС. Подобная ситуация наблюдалась в Словакии, Эстонии и Литве, которые после присоединения к еврозоне столкнулись с начальным ростом инфляции.

Особую тревогу вызывает риск инфляции на базовые товары, в частности овощи, в сельских регионах, где потребители имеют меньший выбор.

— Скепсис среди жителей сельских территорий связан не с евроскептицизмом, а с опасением относительно роста стоимости жизни, — подчеркнул Пеканов.

Президент Болгарии предложил референдум

На фоне этих беспокойств президент Болгарии Румен Радев вызвал резонанс, предложив провести общенациональный референдум с целью отсрочки вступления страны в еврозону.

Однако, согласно предыдущим решениям конституционного суда Болгарии, проведение такого референдума является неконституционным, поэтому вероятность его одобрения крайне низкая.

Идея Радева также не имеет поддержки в парламенте, где большинство политических сил выступают за скорейшее присоединение страны к евро.

Это лишено смысла — в то время, когда нация должна быть уверенной, что введение евро будет способствовать конкурентоспособности нашей экономики, мы начинаем дискуссию, которая только манипулирует людьми и сеет страх, — заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

София уже близка к выполнению критериев вступления в еврозону, в частности достигла целевого уровня инфляции — одного из самых сложных барьеров на этом пути.

Для присоединения к евро Болгария должна иметь средний уровень инфляции в период с апреля 2024 по апрель 2025 года в пределах 1,5 процентного пункта от показателей трех стран ЕС с самой низкой инфляцией. В 2024 году это были Ирландия (1%), Италия (1,4%) и Люксембург (1,6%).

Инфляция в Болгарии снизилась с 4,7% в 2023 году до 2,6% в 2024-м. Однако, по прогнозам, в этом году она снова вырастет до 3,6% — что значительно выше прогнозируемой ставки в еврозоне на уровне 2,1% в 2025 году. Основной причиной этого роста стало повышение ставки НДС на многие товары в начале года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.