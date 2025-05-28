Армия РФ почувствует санкции с лета 2026, нужно более сильное давление — Зеленский

Действие западных санкций российская армия начнет ощущать только с июня 2026 года.

Об этом во время пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил президент Владимир Зеленский.

Необходимо усилить санкции против России

— Мы все понимаем, что экономика России начала ощущать санкции, но реально их армия будет это ощущать, начиная где-то с июня 2026 года, и это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать, но это очень сложно, никто не хочет лет войны, – сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас экономика РФ уже в определенной степени страдает от санкционного давления, однако для того чтобы армия агрессора почувствовала нехватку ресурсов раньше, необходимо ввести новые жесткие ограничения.

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Речь идет прежде всего о санкциях, направленных на энергетический сектор России, о запрете поставок деталей и технологий, которые используются для производства дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов. Дополнительно обсуждается ограничение цен на энергоносители.

— И здесь нужна не только Европа, 17 пакет помогает, но этого недостаточно. Мы очень надеемся, что будет принят 18 пакет, он уже разрабатывается. И очень нужен сильный пакет санкций от США, – добавил Зеленский.

Санкции от США приблизят конец войны

Глава государства выразил уверенность, что Сенат США способен поддержать очередной санкционный пакет. По его словам, это позволит существенно уменьшить ресурсы, которые Кремль направляет на войну.

— И тогда мы сможем приблизить возможность, чтобы эта война закончилась как можно раньше. Тогда их экономика и Путин будут это чувствовать, у армии будет дефицит бюджета, только так это возможно кроме дипломатии, – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня во время общения с журналистами Зеленский выразил надежду на завершение войны к лету 2026 года. По его словам, именно на этот период прогнозируется особенно заметный эффект от санкционных мер.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что это не конкретный срок завершения войны, а ориентир относительно того, когда санкции, в случае их усиления, действительно начнут наносить существенный ущерб экономике России.

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