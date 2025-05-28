Глобальная утечка: планы российских ядерных баз оказались в открытом доступе

В РФ зафиксирована масштабная утечка конфиденциальной информации, касающейся секретной ядерной инфраструктуры.

В открытый доступ попали примерно 2 млн документов, среди которых — подробные чертежи одной из баз Ракетных войск стратегического назначения (РВСП), расположенной в городе Ясный.

Об этом сообщает издание DW.

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Беспрецедентная утечка секретной информации в России

Первыми на утечку обратили внимание журналисты из датской организации Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.

По информации Danwatch, из обнародованных материалов можно сделать выводы о масштабах модернизационных работ на объектах российской ядерной инфраструктуры, которые обычно находятся под строжайшим контролем.

Документы свидетельствуют, что многочисленные базы были снесены и построены заново. Массово строились новые казармы, командные центры, наблюдательные башни, склады, а также подземные туннели.

Специалисты считают эту утечку беспрецедентной. По их словам, подобного уровня информация ранее не публиковалась в открытом доступе.

Журнал Der Spiegel в своем расследовании дает подробное описание базы РВСП вблизи города Ясный, где, согласно официальным заявлениям Кремля, с 2019 года размещается гиперзвуковой комплекс Авангард — одна из самых современных систем доставки ядерного арсенала.

В открытом доступе оказались не только полные проектные документы по строительству объекта, но и спецификации использованных материалов, планы помещений — от санузлов и столовых до подземных проходов, ведущих к оружейным хранилищам.

Обнародована также информация об информационно-технических системах, охранных комплексах, расположении видеокамер, сенсоров, сигнализаций, защитных дверей и окон, а также схемы электроснабжения и коммуникационных сетей.

Западные спецслужбы изучают модернизацию ядерных сил РФ

— Материалы — это высший уровень разведки. Вы можете найти уязвимое место для атаки, — заявил командир 1-го батальона военной разведки Великобритании Филипп Ингрем в комментарии для Danwatch.

Он подчеркнул, что документы имеют исключительную ценность с точки зрения разведки.

Том Ресет, старший преподаватель разведки в Норвежском штабном колледже при академии армии Норвегии, объяснил, что западные спецслужбы внимательно отслеживают процесс модернизации ядерных сил РФ.

По его словам, Россия все активнее полагается на свое ядерное оружие, придавая ему более весомое значение в сдерживании западных стран. Об этом также сообщает датская разведка DDIS.

В декабре 2020 года Госдума России приняла закон, который усилил процедуры государственных закупок в военной сфере. Для этого в Министерстве обороны РФ была создана новая защищенная база данных, которая должна была быть доступна только для проверенных российских компаний. Однако, как показывает публикация, это не обеспечило необходимого уровня безопасности.

Выяснилось, что участники закупок годами публиковали секретные данные в общедоступных тендерных системах. Именно таким образом Danwatch и Der Spiegel обнаружили чертежи стратегически важных объектов, прикрепленные к объявлениям о закупках, размещенным летом 2024 года.

Сейчас две базы в городе Ясный находятся в состоянии повышенной боевой готовности. По словам Тома Ресета, такая утечка может заставить Россию полностью пересмотреть инфраструктуру безопасности на этих объектах.

— Перестройка такой инфраструктуры требует колоссальных затрат, — отметил он.

Министерство обороны РФ отказалось комментировать ситуацию.

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