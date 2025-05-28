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Каллас: ЕС планирует создать центр морской безопасности в Черном море

Кая Каллас
Фото: Getty Images

Европейский Союз намерен открыть новый центр морской безопасности в Черном море. Его главная задача — следить за возможными угрозами и защищать важные объекты, такие как порты, энергетическую инфраструктуру и тому подобное.

Об этом 28 мая сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас журналистам, пишет Bloomberg.

ЕС хочет создать центр морской безопасности в Черном море

Центр морской безопасности создается в ответ на растущее внимание к Черноморскому региону. По словам Каллас, интерес к нему заметно усилился с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

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Задача нового центра — своевременно предупреждать о возможных угрозах, усиливая наблюдение в регионе. Собранные данные будут передавать Украине и другим странам Черного моря, когда это будет возможно.

Кроме того, Каллас предложила провести отдельную встречу министров стран ЕС с соседними государствами, чтобы усилить сотрудничество в регионе.

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Источник: Bloomberg
Європейський Союз, ЕС, Кая Каллас, Черное море
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