Канада бесплатно получит защиту Золотого купола, если станет 51-м штатом США — Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о присоединении Канады к Америке. Он предложил стране бесплатное участие в создании американской системы противоракетной обороны Золотой купол, но при одном условии — если Канада станет 51-м штатом США.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп предложил Канаде присоединиться к США в обмен на Золотой купол

По словам главы Белого дома, если Канада останется отдельной страной, то ей придется заплатить $61 млрд за участие в проекте. Но если она присоединится к США как штат — участие будет бесплатным.

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— Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы Золотого купола, что это будет стоить $61 млрд, если она останется отдельной, но неравноправной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если она станет нашим любимым 51-м штатом, — написал Дональд Трамп.

Американский президент добавил, что Канада якобы “рассматривает это предложение”.

В январе Трамп подписал указ о создании Золотого купола для США. По словам президента, разработка системы противоракетной обороны уже началась.

Общая стоимость Золотого купола достигнет примерно $175 млрд.

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