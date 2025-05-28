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Келлог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой: Немедленно прекратите огонь

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал Россию немедленно прекратить огонь после того, как заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Дональду Трампу Третьей мировой войной.

У Трампа ответили на угрозы Медведева

— Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный, опрометчивый комментарий Медведева, который не достоин мирового государства, — написал он в сети Х.

По его словам, президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить войну и прекратить убийства в Украине.

— Мы ожидаем получения меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно, — обратился Келлог к Кремлю.

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Речь идет о заявлении Дмитрия Медведева, который в ответ на слова Дональда Трампа о том, что если бы не он, то с РФ могли произойти очень плохие вещи, а Путин играет с огнем, написал:

— Я знаю только одну, действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!

Накануне Кит Келлог заявил, что США уже получили от Украины перечень из 22 условий для мирного соглашения и теперь ожидают меморандум от России.

Также, по его словам, возможная новая встреча представителей Украины и России может состояться в Женеве, поскольку россияне отказались встречаться в Ватикане.

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Война в Украине, Владимир Путин, Дмитро Медведєв, Дональд Трамп, Кіт Келлог, переговори, Російська агресія
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