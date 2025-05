Келлог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой: Немедленно прекратите огонь

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал Россию немедленно прекратить огонь после того, как заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Дональду Трампу Третьей мировой войной.

По его словам, президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить войну и прекратить убийства в Украине.

— Мы ожидаем получения меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно, — обратился Келлог к Кремлю.

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V

