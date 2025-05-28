Келлог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой: Немедленно прекратите огонь
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал Россию немедленно прекратить огонь после того, как заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Дональду Трампу Третьей мировой войной.
У Трампа ответили на угрозы Медведева
— Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный, опрометчивый комментарий Медведева, который не достоин мирового государства, — написал он в сети Х.
По его словам, президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить войну и прекратить убийства в Украине.
— Мы ожидаем получения меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно, — обратился Келлог к Кремлю.
Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V
— Keith Kellogg (@generalkellogg) May 27, 2025
Речь идет о заявлении Дмитрия Медведева, который в ответ на слова Дональда Трампа о том, что если бы не он, то с РФ могли произойти очень плохие вещи, а Путин играет с огнем, написал:
— Я знаю только одну, действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!
Накануне Кит Келлог заявил, что США уже получили от Украины перечень из 22 условий для мирного соглашения и теперь ожидают меморандум от России.
Также, по его словам, возможная новая встреча представителей Украины и России может состояться в Женеве, поскольку россияне отказались встречаться в Ватикане.