Около 60% граждан стран ЕС одобряют военную помощь Украине

Большинство жителей Европейского Союза поддерживают закупку и передачу военного оборудования Украине.

Жители ЕС поддерживают передачу Украине помощи

Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer.

В целом реакция Евросоюза на российское вторжение в Украину находит одобрение среди большинства европейцев.

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В частности, 80% опрошенных выступают за прием в ЕС лиц, которые были вынуждены бежать от войны.

Более трех четвертей — 76% — поддерживают финансовую и гуманитарную помощь для Украины.

Также 72% респондентов поддерживают введение экономических санкций против российских государственных структур, компаний и частных лиц.

Еще 60% опрошенных одобряют предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. А 59% согласны с тем, что ЕС должен финансировать поставки Украине военного оснащения.

Российская агрессия против Украины остается важнейшей темой для граждан ЕС — 27% респондентов назвали ее ключевой среди 15 возможных вариантов. Далее следуют международная ситуация (24%) и вопросы безопасности и обороны (20%).

Кроме того, 77% опрошенных считают, что вторжение России является угрозой для безопасности всего Евросоюза.

Параллельно, по результатам одного из последних опросов в США, почти 60% американцев считают, что Дональд Трамп не проявляет достаточной жесткости в отношении Владимира Путина.

В то же время большинство граждан США — как демократы, так и республиканцы — выступают за продолжение военной поддержки Украины со стороны администрации Трампа.

Напомним, в недавнем опросе выяснилось, что американцы и западноевропейцы считают, что в течение 5-10 лет может вспыхнуть Третья мировая война.

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