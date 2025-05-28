Около 60% граждан стран ЕС одобряют военную помощь Украине
Большинство жителей Европейского Союза поддерживают закупку и передачу военного оборудования Украине.
Жители ЕС поддерживают передачу Украине помощи
Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer.
В целом реакция Евросоюза на российское вторжение в Украину находит одобрение среди большинства европейцев.
В частности, 80% опрошенных выступают за прием в ЕС лиц, которые были вынуждены бежать от войны.
Более трех четвертей — 76% — поддерживают финансовую и гуманитарную помощь для Украины.
Также 72% респондентов поддерживают введение экономических санкций против российских государственных структур, компаний и частных лиц.
Еще 60% опрошенных одобряют предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. А 59% согласны с тем, что ЕС должен финансировать поставки Украине военного оснащения.
Российская агрессия против Украины остается важнейшей темой для граждан ЕС — 27% респондентов назвали ее ключевой среди 15 возможных вариантов. Далее следуют международная ситуация (24%) и вопросы безопасности и обороны (20%).
Кроме того, 77% опрошенных считают, что вторжение России является угрозой для безопасности всего Евросоюза.
Параллельно, по результатам одного из последних опросов в США, почти 60% американцев считают, что Дональд Трамп не проявляет достаточной жесткости в отношении Владимира Путина.
В то же время большинство граждан США — как демократы, так и республиканцы — выступают за продолжение военной поддержки Украины со стороны администрации Трампа.
Напомним, в недавнем опросе выяснилось, что американцы и западноевропейцы считают, что в течение 5-10 лет может вспыхнуть Третья мировая война.