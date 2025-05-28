НАТО попросит Германию о 40 тыс. военных в рамках новых планов обороны

НАТО планирует существенно усилить военный потенциал, рассматривая Россию как серьезную угрозу с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Как стало известно агентству Reuters из трех независимых источников, НАТО может обратиться к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад к силам Альянса, что равно примерно 40 тыс. солдат.

Новые военные цели НАТО

По словам одного высокопоставленного военного чиновника, НАТО планирует увеличить общее количество бригад до 120-130. Это означает рост на 50% по сравнению с нынешним уровнем в около 80 бригад.

Сейчас смотрят

Один из правительственных инсайдеров подтвердил, что новая цель составит 130 бригад для всего Альянса.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии заявил, что не может комментировать решения, которые должны быть приняты министрами обороны НАТО на следующей неделе и лидерами Альянса на саммите в конце июня.

— Кроме того, планирование сил НАТО и цели относительно возможностей засекречены из соображений безопасности, — добавил он.

В НАТО новые военные цели охарактеризовали как “амбициозные”, однако не привели точных цифр.

Эти показатели основаны на силах и ресурсах, необходимых для сдерживания и защиты в соответствии с новыми планами обороны, — отметил представитель Альянса в ответе на запрос.

В 2021 году Германия обязалась предоставить 10 бригад для нужд НАТО до 2030 года. Сейчас страна имеет восемь бригад, а девятая формируется в Литве — она должна быть полностью готова к 2027 году.

40 тыс. военных для НАТО — вызов для Германии

Несмотря на это, обеспечить еще 40 тыс. военных будет серьезным вызовом для Берлина. Армия ФРГ до сих пор не достигла цели в 203 тыс. служащих, установленной в 2018 году, и в настоящее время не укомплектована примерно на 20 тыс. штатных позиций, согласно данным министерства обороны.

Еще в прошлом году агентство Reuters сообщало, что для полной реализации новой оборонной концепции НАТО необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад. Тогда же говорилось, что Германия должна будет в четыре раза увеличить свои возможности в сфере противовоздушной обороны.

Также известно, что новые цели НАТО сейчас не учитывают возможное сокращение присутствия американских войск в Европе — перспектива, которая вызывает беспокойство среди союзников, поскольку нынешние оборонные планы в значительной степени опираются на ресурсы США.

Вашингтон заявил, что начнет обсуждение этого вопроса с партнерами позже в этом году. Администрация Дональда Трампа ранее давала понять, что США не готовы оставаться главным гарантом безопасности Европы.

Во время Холодной войны Германия имела в своем распоряжении 500 тыс. регулярных военных и 800 тыс. резервистов. Сегодня она, наряду с Польшей, несет ответственность за основную часть сухопутных сил быстрого реагирования НАТО на восточном фланге в случае потенциальной атаки со стороны России.

Страны-члены НАТО призывают увеличить оборонные расходы

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году страны-члены Альянса существенно увеличили оборонные расходы, однако их призывают и в дальнейшем повышать эти показатели. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не будет защищать те страны, которые не соблюдают взятые на себя обязательства.

На саммите в Гааге, который состоится в июне, генсек НАТО Марк Рютте будет пытаться заручиться поддержкой лидеров стран по увеличению оборонного бюджета — с нынешних 2% ВВП до более 5%. Из них 3,5% должны направляться непосредственно на оборону, а еще 1,5% — на более широкое определение финансирования безопасности.

В рамках исторического изменения подхода Германия недавно ослабила закреплённое в Конституции “долговое торможение” — правило, ограничивающее возможность государства набирать новые долги. Это позволило Берлину увеличить расходы на оборону. Также страна выразила поддержку цели Рютте по 5%.

Генерал-инспектор Бундесвера Карстен Брьойер поставил задачу полного оснащения армии к 2029 году. К тому времени в НАТО прогнозируют, что Россия может полностью восстановить свои военные возможности и снова будет представлять реальную угрозу для территории Альянса.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.