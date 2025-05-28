Недостаточно защищены от детей: Pornhub и еще три сайта попали под проверку ЕС

Европейская комиссия начала расследование в отношении четырех крупных порносайтов — Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos — из-за возможного несоблюдения требований по возрастной проверке, которые должны защищать детей от просмотра контента для взрослых.

Порносайты под следствием — подробности

Проанализировав политику каждой из платформ, комиссия пришла к выводу, что у них нет эффективных механизмов возрастной верификации, которые бы реально препятствовали доступу несовершеннолетних к такому контенту. В частности, речь идет о том, что все четыре сайта используют только одноразовые самостоятельные подтверждения совершеннолетия в один клик, что считается неэффективным.

Расследование проводится в рамках Закона ЕС о цифровых услугах, направленного на борьбу с вредным контентом в интернете, дезинформацией, киберпреступностью, языком вражды и продажей подделок. Закон также имеет за цель защиту психического здоровья детей и ограничение их доступа к неприемлемым материалам.

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— Сегодня хороший день для защиты детей в интернете в ЕС, ведь мы начинаем правоприменительные действия против четырех очень крупных платформ с контентом для взрослых, чем показываем, что мы серьезно относимся к защите несовершеннолетних, — заявил представитель Еврокомиссии журналистам.

Конкретные сроки завершения расследования пока не установлены, однако в Брюсселе подчеркнули, что планируют действовать оперативно, в зависимости от реакции платформ.

Что грозит порносайтам

Платформы должны внедрить эффективные формы возрастной проверки, в соответствии с требованиями европейских регуляторов. В противном случае им грозит штраф до 6% от глобального годового оборота.

Еврокомиссия регулирует те онлайн-платформы, которые имеют более 45 млн пользователей, такие как Google, Meta или X (ранее Twitter). Сайты с меньшей аудиторией подпадают под надзор национальных органов в 27 государствах-членах ЕС.

Реакция сайтов со взрослым контентом

Комиссия сообщила, что сайт Stripchat больше не входит в перечень «очень крупных онлайн-платформ» после соответствующей апелляции компании.

Это означает, что с сентября регулирование платформы перейдет к властям Кипра, где зарегистрирована ее материнская компания Technius Ltd. Однако следствие по инструментам возрастной верификации будет продолжаться, поскольку новое определение еще не вступило в силу. Обязанности Stripchat по защите детей остаются неизменными.

Материнская компания Pornhub — Aylo Freesites — уже отреагировала на действия Еврокомиссии, заявив, что полностью поддерживает инициативы по онлайн-безопасности детей.

— Мы всегда придерживаемся закона. Мы считаем, что лучший способ защиты как детей, так и взрослых — это возрастная проверка на уровне устройства пользователя, — заявили представители платформы.

Technius Ltd пока не прокомментировала ситуацию. Также пока не поступило ответа от брюссельского юриста, который ранее представлял WebGroup Czech Republic (владельца XVideos) и NKL Associates (владельца XNXX) в судебных делах ЕС.

Источник : The Guardian

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