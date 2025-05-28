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3 мин.

Вся территория в черном дыму: в Подмосковье пылает рынок

пожежа армєнія маркет

В Московской области РФ в городе Солнечногорск вспыхнул рынок. Сообщается, что огонь охватил площадь в 2 100 квадратов.

Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Пожар в Московской области

Сначала сообщили о том, что в Подмосковье загорелся строительный магазин. На видео было видно огонь, который охватил помещение и клубы черного дыма.

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Впоследствии Telegram-каналы написали, что пламя полностью уничтожило магазин стройматериалов на улице Красной в Солнечногорске. После этого огонь перекинулся на рынок Армения Маркет. А всю территорию окутал густой черный дым.

На видео слышно, как взрываются банки с краской, а также видно людей, которые снимают пожар на телефоны.

Через некоторое время сообщили, что пламя охватило 2 100 квадратов рынка Армения Маркет.

Пропагандисты сообщили, что как только начался пожар, то десять человек самостоятельно эвакуировались. О пострадавших не сообщали.

Напомним, ночью 21 мая дроны нанесли удар по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области России.

Местные жаловались ночью на многочисленные взрывы, связывая их с атакой дронов на завод, продукция которого используется в системах РЭБ, управления, связи и тренажерах для танков и ракет.

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