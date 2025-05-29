Администрация Трампа добилась временного сохранения пошлин через апелляцию

Сегодня апелляционный суд США принял решение оставить в силе пошлины, введенные Дональдом Трампом, до завершения рассмотрения дела, которое было инициировано администрацией президента.

Апелляционный суд США разрешил временное действие пошлин Трампа

В стреду, 28 мая, Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введение пошлин незаконным. Это поставило под сомнение дальнейшую реализацию глобальной экономической стратегии Трампа.

Однако сегодня апелляционная инстанция решила временно сохранить действие пошлин, пока продолжается судебный процесс. Апелляционный суд не уточнил, как долго будет действовать временная приостановка решения Суда международной торговли, но утвердил график рассмотрения апелляции, который продлится до 9 июня.

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В случае проигрыша апелляции администрация Трампа планирует обратиться в Верховный суд США.

Решение суда об отмене пошлин Трампа

Пошлины, введенные Дональдом Трампом, являются ключевым элементом его внешнеэкономической политики. Они неоднократно становились объектом критики из-за влияния на глобальную торговлю и отношения США с основными торговыми партнерами.

Суд постановил, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался Трамп, не предоставляет президенту США полномочий для введения таких тарифов. Согласно Конституции США, исключительное право устанавливать тарифы принадлежит Конгрессу.

Речь идет о пошлинах в размере 25% на товары из Канады и Мексики, 20% — на импорт из Китая, а также 10% — на импорт из других стран-партнеров США. Трамп обосновывал их введение необходимостью сокращения торгового дефицита.

При этом решение суда не касается тарифов в 25% на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Эти ограничения введены согласно другому закону — разделу 232 закона о расширении торговли.

Кроме того, суд отменил “взаимные” тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если к тому времени эти государства не пришли бы к соглашению с Белым домом.

Администрация Трампа подала апелляцию вчера, в течение нескольких минут после объявления решения.

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