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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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РФ перегнала 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в РФ самолетов Ту-95МС: что это значит

літак, аеродром Оленья
Фото: Depositphotos

На фоне активизации ракетных ударов по территории Украины аналитики все более внимательно отслеживают передвижение стратегической авиации РФ.

Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Россия перегоняет самолеты на базу Оленья

Очередные спутниковые снимки, обнародованные ресурсом AviVector в Twitter, указывают на масштабную концентрацию самолетов на нескольких ключевых аэродромах России.

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Так, на 26 мая 2025 года на базе Оленья одновременно находились 40 ракетоносцев Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС (около 20% от всего флота этого типа) и 5 ​​самолетов Ан-12.

Эти данные разительно контрастируют с информацией середины мая, когда 42 Ту-22М3 были зафиксированы на сибирской авиабазе Белая.

По оценкам, общий парк Ту-22М3 в РФ не превышает 60 единиц, так что такая ротация выглядит крайне показательной.

Российские Ту-22М3

Російські Ту-22М3/Фото: Depositphotos

Еще один показательный аспект — лишь три Ту-95МС из одиннадцати на Оленье были привлечены к ракетному удару по Украине 26 мая.

Это показывает ограниченность реально боеготовых машин даже при значимом количестве формально имеющейся техники.

Снимки с другой ключевой базы Энгельса также обнаружили динамические изменения. На 25 мая там находились 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 Су-34.

А уже на следующий день — всего по 3 Ту-95МС и Ту-160 и 2 Су-34. После массированного обстрела 26 мая на базу Энгельса одновременно приземлились семь Ту-95МС, еще один отправился обратно на Оленью.

Такие активные маневры стратегических бомбардировщиков свидетельствуют о попытках запутать разведку Украины и партнеров, чтобы скрыть подготовку новых ударов.

Вероятно, россияне стремятся усложнить идентификацию боевых вылетов, изменяя дислокации самолетов за несколько дней или даже часов до атаки.

Однако подобная тактика имеет и обратную сторону — перерасход летного ресурса, который для таких типов авиатехники, как Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, крайне ограничен.

Таким образом РФ фактически вынуждена расплачиваться техническим износом авиапарка за возможность маскировать свои намерения и удерживать давление на Украину.

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