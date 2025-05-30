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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Илон Маск употреблял кетамин и экстази во время работы советником Трампа — NYT

Ілон Маск
Фото: Getty Images

Миллиардер Илон Маск употреблял наркотики во время работы одним из ближайших советников Дональда Трампа. Он так часто употреблял кетамин, что это вызвало проблемы с мочевым пузырем.

Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times. Утверждается, что Маск также путешествовал с ежедневным запасом примерно в 20 таблеток кетамина.

Маск употреблял наркотики во время работы с Трампом

По данным анонимных источников, Маск регулярно употреблял кетамин, экстази и психоделические грибы во время своего “политического взлета”. Употребление наркотиков усилилось, когда он пожертвовал $275 млн на президентскую кампанию Трампа. А также, когда он возглавил созданный департамент правительственной эффективности в правительстве президента США.

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Маск объявил о том, что покидает государственную службу в среду. За эти несколько месяцев он “демонстрировал нестабильное поведение”, в частности, оскорблял членов кабинета министров и отдавал нацистское приветствие на политическом митинге.

По словам источников, у Маска развилась серьезная кетаминовая зависимость. Он употреблял таблетки иногда ежедневно, а не так, как заявлял в одном из интервью, что это случалось “примерно раз в две недели”. Он утверждал, что ему назначали кетамин от депрессии.

Весной прошлого года, как сообщает Times, Маск говорил сотрудникам, что употребление кетамина влияет на его мочевой пузырь — это является одним из последствий злоупотребления этим наркотиком.

Ілон Маск, Дональд Трамп

Илон Маск на предвыборном митинге Трампа в 2024 году. Фото: Getty Images

NYT пишет, что непонятно, употреблял ли Маск наркотики, когда присоединился к команде Трампа в Белом доме, когда участвовал в важных встречах с иностранными лидерами и руководил сокращением федеральных расходов.

Белый дом не ответил на запрос журналистов о том, проходил ли Маск тестирование на наркотики, учитывая его доступ к секретной информации.

Журналисты отмечают, что Управлением по контролю за наркотиками (DEA) классифицирует экстази по списку I. То есть это вещество запрещено для употребления федеральными служащими, хотя Маск классифицировался как “специальный госслужащий” и, как пишет NYT, не подпадал под те же правила, что и обычный служащий.

Что касается кетамина, то в США он официально разрешен для использования в качестве обезболивающего во время медицинских процедур, но не когда это является смешиванием с другими наркотиками.

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