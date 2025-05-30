Трамп назвал Зеленского и Путина упрямыми относительно условий переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина очень упрямыми, когда речь идет о договоренности об окончании войны.

Об этом сообщает The Guardian.

Напряженность относительно переговоров

Слова Трампа подчеркивают трудности в достижении дипломатического урегулирования, поскольку что Зеленский, что Путин занимают твердые позиции по критически важным вопросам.

Сейчас смотрят

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина упрямым, Трамп сказал, что был разочарован российскими воздушными ударами по Украине, когда он пытался договориться о прекращении огня.

Разочарование Трампа отсутствием мирного соглашения очевидно, поскольку он публично выражал свое стремление к урегулированию. Эти настроения были подтверждены во время заседания Совета Безопасности ООН, где Соединенные Штаты подчеркнули важность поиска дипломатического решения.

Ранее Кремль отверг идею трехсторонней встречи между Путиным, Зеленским и Трампом, отдав предпочтение двусторонним переговорам. Поэтому это свидетельствует о том, что Россия не стремится непосредственно привлекать Соединенные Штаты к мирному процессу, по крайней мере сейчас.

Ранее Дональд Трамп заявил, что только через неделю-две сможет окончательно ответить, искренен ли Владимир Путин в своих намерениях по прекращению войны против Украины.

Атаки РФ на Украину

В ночь на 29 мая российские войска выпустили по Украине 90 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

В ночь на 25 мая россияне применили 69 ракет, 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Под вражескую атаку попали Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Николаевская, Тернопольская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.