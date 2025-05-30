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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Трамп разочарован Путиным из-за атак на Украину во время переговоров — Госдеп

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование действиями российского лидера Владимира Путина, в частности из-за обстрелов территории Украины, произошедших во время переговоров о прекращении огня.

Трамп разочарован обстрелами Украины во время переговоров

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

На вопрос, возможен ли добросовестный диалог между Москвой и Киевом на фоне боевых действий, Брюс ответила: Очевидно, мы это выясним.

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Она подчеркнула, что президент Трамп уже составил собственное представление о намерениях Кремля.

– Мы будем – мы судим – и я думаю, что президент уже вынес свой приговор Путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии, – отметила спикер.

Темми Брюс добавила, что США будут принимать решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации:

– Это суждение, которое вынесут лидеры этой страны — лидеры, откровенно говоря, свободного мира — о том, возможно ли это или нет. И я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий, – подчеркнула она.

Новый меморандум и переговоры в Стамбуле

После встречи в Стамбуле Кремль объявил о намерении представить свой вариант прекращения огня посредством так называемого меморандума.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предлагает провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в том же городе.

Украинская сторона уже передала свои предложения и призвала Москву не затягивать процесс.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига настаивает, чтобы “меморандум” от России был направлен еще до понедельника.

В Кремле заявили, что подобное требование является “неконструктивным” и продолжают настаивать на проведении переговоров в предложенном формате.

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