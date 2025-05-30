Турция предлагает провести встречу Зеленского, Путина и Трампа после второго Стамбула

Чтобы приблизить завершение войны в Украине, Турция предложила провести встречу между лидерами США, РФ и Украины.

Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Хакан Фидан, пишет Hurriyet Daily News.

Как отметил Фидан, по убеждению Турции переговоры с участием трех лидеров, а также турецкого президента Эрдогана могли бы пройти после потенциальных вторых переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые могут состоятся на следующей неделе.

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— Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана. Прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за переговорным столом, – сказал он.

Фидан о переломном моменте в войне

Война в Украине близится к переломному моменту, заявил министр. По его словам, есть возможность достичь крепкого мира в этом году.

– Мы приближаемся к переломному моменту в войне. Как отмечалось в начале переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая, перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем крепкого мира в этом году… Эти переговоры придали новое измерение инструментам дипломатического решения, — сказал он.

Напомним, что на этой неделе он провел переговоры с чиновниками в Москве, в частности с Путиным. А сегодня должен встретиться с Зеленским в Киеве.

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