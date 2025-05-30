В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в поставках боеприпасов Украине

В Сербии произошел взрыв на складе военного завода Krušik в городе Валево. В результате инцидента есть пострадавшие. Ранее РФ заявляла, что это предприятие «поставляет боеприпасы в Украину».

О взрыве сообщают ряд изданий, в частности Danas и Радио Свобода.

Взрыв на заводе в Сербии

Взрыв произошел 30 мая примерно в 7:40 по местному времени. В компании заявили, что инцидент произошел во время выполнения штатных работ по прессованию пентрита — на прессе неожиданно сработал усилитель запальника.

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В результате один работник получил порезы, а еще четверо жаловались на звон в ушах.

— В промышленном предприятии Krušik сегодня утром, около 7:40, во время плановых работ по прессованию пентрита произошел взрыв усилителя запальника на прессе. В результате один работник получил порезы, а еще четверо — жалуются на звон в ушах, — говорится в сообщении компании.

Также сообщили, что пострадавших доставили в больницу в Валево для оказания медицинской помощи и проверки слуха.

Сербские журналисты также сообщают о том, что до сих пор нет реакции на взрыв от Министерства обороны страны.

Nakon eksplozije u fabrici Krušik, u valjevsku bolnicu primljeno je sedmoro radnika zbog povreda, potvrđeno je za N1. Svi radnici su nakon pregleda pušteni na kućno lečenje. @tatjanaaleksic pic.twitter.com/0hifmKb4US — TV N1 Beograd (@n1srbija) May 30, 2025

Что известно о заводе Krušik

Завод Krušik в Валево является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности Сербии.

В продукцию предприятия входят, в частности артиллерийские мины различного калибра, снаряды для артиллерии калибра 155 мм, снаряды для РСЗО, авиабомбы и противотанковые ракеты 9M14 Maljutka.

СМИ пишут, что это не первый инцидент на этом заводе. В августе 2024 года руководство завода сообщило, что трое работников получили незначительные травмы во время работы с капсулой на испытательном полигоне шахты.

До этого, в мае 2023 года, в результате взрыва пострадал один работник. Подобные случаи произошли также в январе 2023-го и августе 2022 года — тогда работники также получили травмы.

Недавно Служба внешней разведки РФ обвинила оборонные предприятия в Сербии в поставках боеприпасов Украине, несмотря на нейтралитет, задекларированный Белградом. В списке был указан завод Krušik.

Фото: Krušik

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