Прогноз хороший: Байден впервые выступил с речью после обнаружения рака

Джо Байден 30 мая впервые выступил с публичной речью после того, как 18 мая его спикер сообщил, что у бывшего президента США диагностировали рак простаты.

Как сообщают американские СМИ, Байден выступил на мероприятии, посвященном Дню памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле (штат Делавэр).

Байден рассказал о своем состоянии

Он, в частности, вспомнил о своем покойном сыне Бо Байдене, который служил в Национальной гвардии армии штата Делавэр и был направлен в Ирак.

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Байден не обсуждал нынешнюю президентскую администрацию или какие-либо политические новости, но подчеркнул важность единства в армии, несмотря на национальные политические разногласия.

А после речи в общении с журналистами Байден заверил, что чувствует себя хорошо после начала лечения агрессивной формы рака простаты.

— Прогноз хороший. Мы работаем над этим. Все настроены оптимистично… Ожидается, что мы сможем это преодолеть, — сказал он.

По его словам, лечение сводится к приему только одной таблетки в день.

На вопрос о том, что его советники якобы скрывали ухудшение его состояния перед выборами 2024 года, Байден пошутил:

— Вы же видите, что я умственно недееспособен и не могу ходить.

Он также сказал, что не жалеет о том, что решил баллотироваться на второй срок, прежде чем отказался от участия в выборах, и очень гордится своим пребыванием в должности.

— У нас многое происходит, и я думаю, что мы переживаем действительно сложный момент — не только в Америке, но и в мире. Я думаю, что это один из переломных моментов в истории, — подчеркнул Байден.

Это было второе публичное появление бывшего президента с момента объявления его диагноза. На прошлой неделе он был на выпускном своего внука в школе в Коннектикуте.

18 мая в офисе Байдена сообщили, что у бывшего президента США обнаружили рак простаты, который уже распространился на кости.

Хотя рак агрессивный, он гормонозависимый, поэтому его можно эффективно контролировать.

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