Россия рискует потерять остатки финансовой подушки в 2026 году – СВР

Деградация российской экономики углубляется на фоне затянувшейся войны против Украины и ряда западных санкций. А ключевой стабилизационный инструмент кремля — Фонд национального благосостояния (ФНБ) — сокращается.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Экономический спад в РФ

Так, на начало июля 2022 года объем ликвидной части ФНБ достигал $145 млрд. А уже в июле 2023-го этот показатель уменьшился до $78 млрд. По состоянию на 1 мая 2025 года резервы составляли лишь $39 млрд. То есть с начала полномасштабной войны российский ФНБ упал почти вчетверо.

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Российский экспорт нефти — основной источник поступлений в Фонд — остается под санкциями. Санкции ограничили доступ России к традиционным рынкам, а альтернативные маршруты не так эффективны и приводят к более высоким затратам. Прогнозируется, что в 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит $64 за баррель, а в 2026-м — $60.

— Для России, чей бюджет наполняется за счет нефтегазовых доходов, такая динамика создает критические фискальные риски, – отмечают в Службе внешней разведки.

Проблемы в экономике РФ

На сегодня проекты государственной корпорации Росатом, которые запланированы на 2025 год, остаются недофинансированными на 80%. У российской железной дороги РЖД фиксируется падение объемов перевозок. В добывающей, металлургической и строительной сферах РФ также спад производства. Российские корпорации массово приостанавливают выплату дивидендов. Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях, отмечают в Службе внешней разведки.

Несмотря на это Москва продолжает публично говорить о стабильности экономики.

— Однако подконтрольная государству пропаганда, которая скрывает реальные масштабы экономического спада, не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность, — говорят в Службе внешней разведки Украины.

По данным ведомства, при условии сохранения нынешних ограничений и введения дополнительных мер — это касается усиления контроля за обходом нефтяных санкций — Россия рискует потерять остатки финансовой подушки уже в 2026 году.

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