ЕС считает угрозу от союза РФ и Китая самым большим вызовом в мире – Каллас

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон отметили связь между полномасштабной войной, которую ведет Владимир Путин против Украины и углублением отношений России с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайско-российская угроза

— Это самый большой вызов нашего времени. Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении изменений, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены, – сказала Каллас во время своего выступления на конференции по безопасности в Шангри-Ла в Сингапуре.

Каллас обвинила Пекин в том, что он подпитывает российскую военную машину, ведь поставляет в РФ 80% товаров двойного назначения.

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Ранее глава Пентагона Пит Хегсет также предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии.

— Если вы обеспокоены из-за Китая, то вам следует беспокоиться из-за России, – сказала Кая Каллас.

Западные чиновники обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в частности, беспилотников. Также обе страны занимаются кибератаками, саботажем и тому подобное.

Вице-президент Еврокомиссии призвала европейских и азиатских партнеров работать вместе над борьбой с так называемым теневым флотом танкеров, которые в обход санкций экспортируют российскую нефть.

Поддержка России со стороны КНДР

Президент Франции Макрон отметил, что Северная Корея предоставляет России баллистические ракеты, артиллерийские боеприпасы и войска.

— Если Китай не хочет, чтобы НАТО было задействовано в Юго-Восточной Азии или в Азии, он должен не допустить, чтобы Северная Корея действовала на европейской земле, — сказал Макрон в своей речи в Сингапуре.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь на этой неделе не прибыл в Сингапур, что удивило европейских чиновников. Впервые с 2019 года Китай не отправил своего главного военного дипломата на ежегодный форум, где глава делегации обычно выступает с речью и отвечает на вопросы.

Как отмечает Bloomberg, отношения между Китаем и Россией являются сложными, хотя публично обе стороны говорят о дружбе.

Россия хочет, чтобы Китай покупал больше ее неэнергетических товаров, и опасается наплыва дешевых китайских товаров с вытеснением западных брендов. Пекин выступает против российских ядерных угроз и остерегается слишком тесных связей с Россией, поскольку это может повлечь за собой санкции и повредить улучшению связей с Европой.

Ранее Кая Каллас призвала к сильному международному давлению на Россию после двух дней массированных российских авиаударов, в результате которых пострадали гражданские здания по всей Украине.

Источник : Bloomberg

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