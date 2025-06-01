Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ

1 июня Специальная операция Службы безопасности Украины под названием Паутина нанесла сокрушительный удар по стратегической авиации РФ, в результате чего были поражены десятки российских самолетов. Что писали западные СМИ об атаках Украины на аэродромы страны-агрессора — читайте на Фактах ICTV.

Западные СМИ о спецоперации Паутина

Издание BBC News написало, что, несмотря на то, что Украина и раньше осуществляла дерзкие атаки на Россию, это спецоперация — новый уровень. Отмечается, что это значительный удар по возможностям России осуществлять воздушные атаки крылатыми ракетами.

Также, оценивая непосредственно собственно спецоперацию Украины Паутина, издание указывает на то, что традиционные российские системы самообороны, такие как дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-300/С-400, и даже их менее дальние аналоги, зенитно-ракетные комплексы Панцирь ЗРК С-22, являются неэффективными.

Сейчас смотрят

— Еще большее беспокойство для Москвы вызывает то, что это опять же указывает на уязвимость основных военных объектов, расположенных на территории самой Российской Федерации, — пишет BBC News.

Издание называет операцию Украины важнейшей за три года полномасштабной войны и отмечает, что она сильно нарушает национальную оборону России.

Как пишет в сети X Mossad Commentary, украинская операция против России — это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов.

— Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он (Владимир Зеленский, — Ред.)доказал, что он ошибался, — говорится в посте.

В свою очередь издание WSJ пишет, что оценка масштабов ущерба для РФ, нанесенных во время украинской спецоперации, потребует времени.

— Но, похоже, это стало значительным ударом по возможностям дальней авиации России. Украинские спецслужбы нанесли самый тяжелый удар в войне по флоту бомбардировщиков российской дальней авиации, — цитирует издание старшего научного сотрудника Королевского объединенного института служб в Лондоне Джастина Бронка.

Также WSJ отмечает, что потеря десятков дальнобойных самолетов, жизненно важных для ядерных сил России, и ее атак на Украину нанесут серьезный ущерб российской военной мощи. К тому же, медиа приводит информацию украинской разведки, что РФ больше не производит самолеты Ту-95МС или Ту-22М3, которые были среди поврежденных.

Издание Bild написало, что Украина снова и снова демонстрирует нестандартными средствами, что Путин не так силен, как хочет казаться, а вооруженные силы и спецслужбы Украины в очередной раз доказывают, что тезис о якобы непобедимости России — ошибочен.

Американское издание Clash Report написало, что с точки зрения эффективности, операция Службы безопасности Украины под названием Паутина почти не имеет равных среди тех, что проводились ранее в мире.

— Один FPV-дрон, который использует Украина, может стоить от $300 до $600. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается в более чем $100 млн, — отметили журналисты.

The Economist описывает спецоперацию Паутина, как многоэтапный шахматный ход, в котором РФ сначала побудили перебросить больше своих самолетов на определенные базы украинскими ударами по другим.

— За три дня до нападения десятки самолетов перебросили на аэродром Оленья в Мурманской области, согласно опубликованным на то время сообщениям. Именно здесь был нанесен наибольший ущерб, — пишет издание.

Также СМИ отмечает, что западные Вооруженные силы внимательно следят за событиями, поскольку в течение многих лет они сосредотачивали собственные самолеты на все меньшем количестве авиабаз, чтобы сэкономить деньги, и не инвестировали в укрепленные ангары или укрытия, которые могли бы защитить от дронов и ракет. Том Шугарт из CNAS, аналитического центра в Вашингтоне, слова которого приводит издание, отмечает, что такая незащищенность может иметь серьезные последствия даже для таких сильных стран, как Китай или США.

The Guardian отмечает, что если масштабы спецоперации Украины в $7 млрд подтвердятся, то эта атака станет самым разрушительным ударом беспилотников Украины за всю войну. Издание отмечает, что это происходит на фоне наступления РФ и перед новым раундом прямых переговоров в Стамбуле, который должен пройти 2 июня.

К слову, стоит отметить, что специальная операция Службы безопасности Украины под названием Паутина, которая нанесла сокрушительный удар по стратегической авиации России, готовилась более полутора лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.