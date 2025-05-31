США разместят в Германии ракеты Tomahawk: решение останется в силе

Соединенные Штаты Америки намерены разместить в Германии дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. При президенте США Дональде Трампе решение остается в силе.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер в интервью Der Spiegel.

США планируют разместить Tomahawk в Германии

Планы по размещению американского дальнобойного оружия в Германии с 2026 года остаются в силе, сказал Бройер после встречи с начальником штаба Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

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В июле 2024 года США и Германия объявили о предстоящем размещении на территории ФРГ зенитных ракет SM-6, экспериментальных гиперзвуковых систем оружия и крылатых ракет Tomahawk.

Однако вскоре в Германии возникли сомнения, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание, данное его предшественником Джо Байденом.

Размещение в Германии американского подразделения с системами Tomahawk направлено на заполнение пробела, пока Бундесвер не получит оружие дальнего радиуса действия, которое сейчас разрабатывается совместно с Великобританией.

Генерал утверждает, что немецкому Бундесверу придется закупать соответствующие системы в краткосрочной перспективе.

Ранее Факты ICTV узнавали характеристики крылатых ракет Tomahawk, их стоимость и дальность полета.

Стоит отметить, что Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Это вооружение способно поражать цели на дистанции до 2,5 тыс. км.

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