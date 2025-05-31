Если США признают Крым территорией РФ, то это будет ошибкой эпических масштабов — Помпео

Если Соединенные Штаты Америки признают украинский Крым российской территорией, то это будет ошибкой эпических масштабов.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео на Черноморском форуме безопасности в Одессе.

Помпео о контроле над Крымом

Майк Помпео призвал президента США Дональда Трампа отказаться признавать контроль России над территорией Украины, захваченной силой.

Сейчас смотрят

Помпео заявил, что если США признают Крым российской территорией, то это будет ошибкой эпических масштабов.

— Я понимаю разочарование. Я не наивен относительно того, что физически возможно в этот момент. Но это не значит, что надо говорить: мы сдаемся навсегда. Это одна из вещей, которые я надеюсь донести, — добавил Помпео.

В 2018 году Помпео — во время первого срока президентства Трампа — опубликовал Крымскую декларацию, которая подтверждает политику США об отказе признавать контроль Кремля над территорией Украины, захваченной силой с нарушением международного права.

Майк Помпео заявил, что сохранение Крымской декларации является важным и правильным.

Источник : The Hill

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.