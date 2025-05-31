Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Если США признают Крым территорией РФ, то это будет ошибкой эпических масштабов — Помпео

Если США признают Крым территорией РФ, то это будет ошибкой эпических масштабов — Помпео
Фото: Getty Images

Если Соединенные Штаты Америки признают украинский Крым российской территорией, то это будет ошибкой эпических масштабов.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео на Черноморском форуме безопасности в Одессе.

Помпео о контроле над Крымом

Майк Помпео призвал президента США Дональда Трампа отказаться признавать контроль России над территорией Украины, захваченной силой.

Сейчас смотрят

Помпео заявил, что если США признают Крым российской территорией, то это будет ошибкой эпических масштабов.

— Я понимаю разочарование. Я не наивен относительно того, что физически возможно в этот момент. Но это не значит, что надо говорить: мы сдаемся навсегда. Это одна из вещей, которые я надеюсь донести, — добавил Помпео.

В 2018 году Помпео — во время первого срока президентства Трампа — опубликовал Крымскую декларацию, которая подтверждает политику США об отказе признавать контроль Кремля над территорией Украины, захваченной силой с нарушением международного права.

Майк Помпео заявил, что сохранение Крымской декларации является важным и правильным.

Читайте также
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом и усилить давление на РФ
Верховна Рада

Источник: The Hill

Связанные темы:

Война в УкраинеДональд ТрампКрымМайк ПомпеоСША-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь