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Этой войне нужно положить конец: в Белом доме отреагировали на спецоперацию Паутина

депортація зі США
Фото: Dreamstime

Война в Украине должна закончиться, поскольку она была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, пишет Sky News.

Ливитт об атаке дронов Украины на Россию

На вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку беспилотника Украины на Россию в воскресенье, она ответила:

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— Реакция такова, что этой войне нужно положить конец. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей, — отметила она.

Ливитт подчеркнула, что президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке.

Напомним, что сегодня, 2 июня, в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией, в ходе которых стороны договорились о новых обменах пленными.

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