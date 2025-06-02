Экс-глава МИД Германии Бербок возглавит Генассамблею ООН: детали

Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок возглавит 80 сессию Генассамблеи ООН, которая продлится с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций.

Бербок возглавит Генассамблею ООН

— Анналена Бербок (Германия) избрана главой Генеральной Ассамблеи на ее 80-й сессии (сентябрь 2025 — сентябрь 2026 года), — сообщили в ООН.

За Анналену Бербок отдали свои голоса 167 представителей стран-членов Организации Объединенных Наций. Также на эту должность была выдвинута немецкий дипломат Хельга Шмид, но она набрала лишь семь голосов.

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14 представителей стран-членов ООН воздержались во время голосования.

Эта должность, на которую избрали Бербок, имеет преимущественно церемониальное значение и предусматривает прежде всего организацию пленарных заседаний.

Инаугурация Анналены Бербок состоится 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

Напомним, после того, как новым канцлером ФРГ стал Фридрих Мерц был обновлен кабинет министров страны. На посту главы МИД Бербок сменил Иоганн Вадефул.

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