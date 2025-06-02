Секреты Перл-Харбора: почему разведка США пропустила атаку

1 июня 2025 года на территории России произошло нападение ударных дронов-камикадзе, которое было направлено против аэродромов, где базируются российские военные самолеты. Операцию СБУ Паутина, которая стала неожиданной и нанесла ощутимый удар по военной инфраструктуре России, уже сравнивают с атакой на Перл-Харбор.

О деталях атаки на Перл Гарбор в 1941 году, читайте в нашем материале.

Когда было нападение на Перл-Харбор

Нападение на Перл-Харбор — это день, который перевернул ход Второй мировой войны. 83 года назад японцы отправили на дно американский флот. А эта операция считается самым крупным поражением американской разведки в истории.

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Гавайи — острова, которые ассоциируются с отдыхом и серфингом. Но в 41-м все внезапно изменилось. Здесь развернулась одна из самых масштабных битв в истории. 7 декабря 1941 года тропическую идиллию разрывает серия взрывов: удар по американскому тихоокеанскому флоту в Перл-Харборе. Это была одна из самых неожиданных и отчаянных спецопераций Японской империи против США, которая переписала ход истории.

По словам военного историка Андрея Швачко, в 6 утра японские самолеты взлетели с авианосца и направились к Перл-Харбору.

— 353 самолета в две волны по 170-180 самолетов — это были небольшие бомбардировщики, которые могли взлетать с палубы авианосца. Меньше чем за два часа они начинают самую дерзкую и стремительную операцию на море, — сказал историк.

Потери американского флота в трагедии Перл-Харбор

Никто не ожидал, что на расстоянии 1000 морских миль придет японский флот и разбомбит эту базу. 800-килограммовые бронебойные бомбы и торпеды одна за другой попадали в цели. В то время на дно пошли американские корабли, среди них линкор Аризона.

Тогда бомба попала именно в отсек с боеприпасами, поэтому корабль взлетел в воздух, забрав с собой жизни 1100 американских моряков. Это почти половина всех потерь в Перл-Харборе. Японцы уничтожили почти 200 самолетов на земле.

По словам историка Андрея Швачко, приблизительные потери американцев — 3500 человек: 2400 человек — это военные и более тысячи — это гражданские лица. Потери с японской стороны мизерные. По словам историка, японцы не ожидали, что они потеряют всего 29 самолетов. Во время штабных учений японцы определили, что их потери составят два авианосца и примерно половину всех самолетов, участвующих в операции.

Поражение американской разведки

За год до начала войны в Тихом океане свои амбиции показывала Япония. Целью было доминировать в регионе, единственным препятствием на этом пути стоял флот американцев на Гавайских островах. По словам историка-международника Макара Тарана, единственным препятствием, стоявшим перед Японией, были Соединенные Штаты.

Япония не имела ресурсов для ведения затяжной войны, поэтому было принято решение об операции на Гавайях. Но Вашингтон вообще не рассматривал Японию как реальную угрозу. Это нападение было сделано без объявления войны, и Америка не готовилась в то время к войне с Японией.

Американцы в то время имели секретную разработку под названием “Магия”. Это технология, которая позволила взломать секретные послания из Японии, одно из которых было к японскому консульству на Гавайях. Согласно сообщению, нужно было определить точное расположение кораблей американцев. Японцы из консульства передавали в Токио фотографии расположения американских кораблей. Именно по этим фотографиям и ориентировались японцы.

Но главным вопросом остается, почему за несколько месяцев до нападения разведка не уведомила военных о шпионаже со стороны Японии. Но в то время был огромный разрыв между разведкой и вооруженными силами. Из-за отсутствия коммуникации стала возможной именно эта операция.

Почему Россия не сообщила США об атаке

Итак, 25 ноября 1941 года Япония начинает двигаться в сторону Гавайев. И еще один вопрос остается: почему такое количество кораблей не увидела советская разведка в море? Возможно, заметила, но не сообщила Вашингтону.

Остров Итуруп, возле которого собирались все эти корабли и потом совершили авиационное нападение на Перл-Харбор, — это современная территория Российской Федерации.

Остров Итуруп, возле которого собирались все эти корабли и затем совершили авиационное нападение на Перл-Харбор, — это современная территория Российской Федерации.

— Есть такая версия, что Сталин знал, но не предупредил Рузвельта о готовящемся нападении из-за того, что хотел, чтобы Америка приняла участие во Второй мировой войне, — отметил историк Андрей Швачко.

Он знал, что можно тогда будет рассчитывать на военную помощь американцев в Европе. За день до нападения американские самолеты замечают движение японских кораблей рядом.

Развединформация с тех самолетов попала в американский штаб, но тот не воспринял это как серьезную угрозу. 7 декабря становится понятным, что американскую разведку постиг крупнейший провал в истории страны. Кроме того, американцы не ожидали, что враг придет с неба, а не с воды.

Особенности тактики нападения на Перл-Харбор

Японцы впервые использовали тактику палубных самолетов с авианосцев. По словам историка Андрея Швачко, эта операция считается уникальной, ведь весь авианесущий флот и шесть кораблей Японии были задействованы в этой операции.

По подсчетам японцев, в то время на Гавайях должны были находиться четыре авианосца США. Но за два дня до того американские авианосцы вышли оттуда.

Последствия нападения на Перл-Харбор

Уже на следующий день Рузвельт сообщил о вступлении США во Вторую мировую войну. Но до сих пор остаются вопросы: знали ли американские спецслужбы о готовящейся атаке.

США понадобилось полгода для того, чтобы оправиться и восстановиться после атаки на Перл-Харбор. Через четыре года после нападения на Перл-Харбор американцы сбросят ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и Токио капитулирует.

По словам историка Андрея Швачко, Рузвельт знал о нападении Японии, ведь у него были материалы перехватов шифровальной службы.

Сейчас это считается одним из крупнейших поражений американской разведки в истории, потому что оно привело к одномоментному уничтожению почти всего американского флота, и хуже всего — это было одно из крупнейших моральных поражений США.

Почему спецоперацию “Паутина” сравнивают с Перл-Харбором

Авиационный эксперт Валерий Романенко отмечает, что спецоперацию СБУ “Паутина” уже сравнивают с атакой на Перл-Харбор, которая произошла 7 декабря 1941 года.

Так же, как Перл-Харбор стал историческим переломом для Соединенных Штатов, “Паутина” может стать ключевой вехой в войне России против Украины.

— Эту операцию уже сравнивают с Перл-Харбором. Но тогда были другие времена, другая информационная ситуация — можно было скрыть даже эскадру авианосцев. Сейчас ничего не спрячешь. И в таких условиях мы провели синхронизированный удар по вражеским аэродромам. И даже израильские аналитики признают, что их спецслужбы “нервно курят в стороне”, — прокомментировал Романенко.

Эксперт убежден, что эту операцию будут изучать в военных академиях по всему миру.

— Также операцию “Паутина” сравнивают с Перл-Харбором из-за поражения разведки. Тогда американская разведка не знала или вовремя не сообщила об операции, которая готовилась. То же самое случилось с нападением украинских дронов на российские аэродромы, — отметил эксперт.

По словам эксперта, операция “Паутина” готовилась более полутора лет, к тому же рядом с одним из управлений ФСБ на территории России. Поэтому в этих операциях общее — это поражение разведки, которая не смогла вовремя выявить, где произойдет нападение и при каких условиях.

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