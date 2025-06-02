В США забросали коктейлями Молотова защитников израильских заложников: есть пострадавшие

1 июня в городе Боулдер, штат Колорадо (США), произошло нападение на мирную акцию поддержки израильских заложников. Мужчина бросал в людей бутылки с зажигательной смесью, так называемые коктейли Молотова. В результате пострадали восемь человек, некоторые получили серьезные ранения.

Нападение произошло возле места, где еврейская община собиралась еженедельно на мероприятие под названием Биг Боулдер ради их жизней. На этот раз оно пришлось на еврейский праздник Шавуот.

В США мужчина напал на еврейскую общину

Правоохранители задержали подозреваемого на месте. Им оказался 45-летний Мохамед Сабри Солиман, гражданин Египта. По словам полиции, он действовал сам и не был частью какой-то организации.

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Во время нападения Солиман выкрикивал фразы “Свободная Палестина” и “Вы все заслуживаете смерти”.

Правоохранители сейчас выясняют, мог ли он иметь психические расстройства. Также ФБР проверяет его онлайн-активность и связи.

Директор ФБР Каш Патель назвал этот инцидент “целенаправленным террористическим нападением” и сообщил о проведении расследования.

Генеральный прокурор штата Колорадо Фил Вайзер заявил, что это может быть преступлением на почве ненависти, ведь нападение произошло во время собрания, которое поддерживает израильских заложников.

— Люди могут иметь разные взгляды на мировые события и конфликт между Израилем и ХАМАС, но насилие никогда не является ответом на решение разногласий, — сказал он.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал нападение ужасным антисемитским террористическим актом, “направленным против евреев”.

Terrorism against Jews does not stop at the Gaza border – it is already burning the streets of America. Today, in Boulder, Colorado, Jewish people marched with a moral and humane demand: to return the hostages. In response, the Jewish protesters were brutally attacked, with an… pic.twitter.com/gdav3zTmD9 — Danny Danon ???????? דני דנון (@dannydanon) June 1, 2025

По информации высокопоставленных чиновников Белого дома, президенту США Дональду Трампу сообщили о нападении в Боулдере.

Один из очевидцев, по имени Брайан рассказал, что он с семьей обедал под открытым небом, когда из здания суда неподалеку выбежала женщина и предупредила, что мужчина бросает огонь в людей.

Он сразу побежал во двор, где, по его словам, увидел подозреваемого с резервуаром на спине, похожим на садовый опрыскиватель, а также коктейли Молотова — один из них взорвался прямо перед ним.

Брайан вызвал 911 и пытался помочь раненым. Мужчина рассказал, что видел пожилую женщину, которая лежала без сознания, а также людей, которые обливали пострадавших холодной водой.

Сообщается, что среди раненых — четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. Все они госпитализированы в медучреждения в Денвере с ожогами и другими травмами.

По информации СМИ, один из пострадавших пережил Холокост.

Подозреваемого взяли под стражу, в ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

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