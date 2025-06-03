Идея Путина провалилась: Газпром отказался от газового хаба в Турции

Российский Газпром втихаря “отложил в долгий ящик” планы создания нового газораспределительного хаба в Турции.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Газпром отказался от проекта газового хаба в Турции

Поскольку газопроводы Северный поток не работают, а транзит газа через Украину прекратился 1 января 2025 года, российский Газпром рассматривал Турцию, как “путь в Европу”.

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Однако, как пишет Bloomberg, после месяцев рассмотрения вариантов в компании пришли к выводу, что проект является невыгодным, и преимущественно остановили работу.

Среди возможных причин, почему Газпром свернул проект, журналисты называют ограниченную пропускную способность турецких газопроводов в южную Европу, а также нежелание Анкары продавать газ совместно с компанией из РФ.

По такому сценарию Газпром выступал бы в роли поставщика. Кроме того, это существенно ограничивало российское влияние на хаб.

Отказ от этого хаба для Газпрома закрыл возможность восстановить хотя бы часть поставок газа в Европу, которые приносили около $8 млрд дохода в месяц.

С предложением создать огромный газораспределительный хаб выступил еще в октябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин. Но, как сообщили источники агентства, некоторые в компании изначально скептически относились к этой идее.

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