Хочет диалога с КНДР, но не оружия для Украины: в Южной Корее избрали нового президента

Победу на досрочных президентских выборах в Южной Корее одержал Ли Чжэ Мен, который был кандидатом от Демократической партии.

Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Ли Чжэ Мен станет президентом Южной Кореи

Южнокорейские СМИ называют победу 61-летнего Ли “замечательным возвращением” после того, как он проиграл бывшему президенту Юну Сок Йолю на выборах в 2022 году с минимальным отрывом в менее чем 1%.

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Его оппонентом был кандидат от правящей партии Ким Мун Су.

После подсчета 97,95% голосов Ли получил 49,20% голосов, а Ким — 41.48%.

В своей речи Ли пообещал “преодолеть восстание” и не допустить “военного переворота”, намекая на попытку экс-президента Юна ввести военное положение.

— Я выполню свою миссию по созданию мира, где будет восстановлена демократия и народ будут уважать как суверенную власть в демократической республике, живя вместе в сотрудничестве друг с другом, — сказал он.

Его оппонент Ким признал свое поражение на пресс-конференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что он “смиренно принимает выбор народа” и поздравляет Ли с избранием.

Отметим, что в Южной Корее выборы проходят в один тур по мажоритарной системе относительного большинства.

Что известно о позиции Ли Чжэ Мена

Во внешней политике Ли Чжэ Мен поддерживает возобновление диалога с КНДР, ссылаясь на политику Солнечного сияния (примирения и сотрудничества с Севером).

Он выступает за постепенное снятие санкций в ответ на шаги КНДР к денуклеаризации, с возможностью их немедленного восстановления в случае невыполнения обязательств.

В отношении Японии он придерживается жесткой позиции из-за исторических споров. Ли поддерживает экономическое и дипломатическое сотрудничество, но выступает против совместных военных учений.

Он стремится к прагматичным отношениям с Китаем, как со стратегическим партнером. Предыдущую администрацию он критиковал за ухудшение отношений с Пекином. Относительно Тайваня, Ли считает, что Сеул не должен вмешиваться в этот вопрос.

В вопросе Украины он осуждает вторжение России и поддерживает частичные санкции против Москвы. Однако он выступает против предоставления военной помощи Украине, считая это “вредным” для национальных интересов Южной Кореи.

Хотя Ли критикует агрессию РФ в Украине, он воздерживается от жестких заявлений в ее адрес.

Почему в Южной Корее провели досрочные выборы

3 декабря 2024 года тогдашний президент Юн Сок Йоль пытался ввести военное положение в стране. После этого возле Национальной Ассамблеи начались беспорядки, в частности с привлечением военных.

Впоследствии парламентарии ветировали закон президента о военном положении, а позже сам Юн отозвал свое решение.

8 декабря ему объявили подозрение в государственной измене и злоупотреблении властью. А 14 декабря Юн Сок Елю объявили импичмент . В конце 2024 года суд выдал ордер на арест Юна.

Источник : Yonhap

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