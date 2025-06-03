Одно из крупнейших авиационных мероприятий России Международный авиационно-космический салон (МАКС) не состоится в 2025 году.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, мероприятие переносят третий год подряд якобы из соображений безопасности.

Почему МАКС в РФ переносят третий год подряд

— Но настоящие причины вполне закономерны — нечего показывать. Россия провалила все ключевые проекты гражданского авиастроения — флагманские разработки, в частности МС-21 и SJ-100, которые так и не были реализованы. А западные компании не приедут в Москву из-за санкций, — говорится в заявлении.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, авиационная отрасль Российской Федерации — одна из наиболее пострадавших от санкций из-за ведения полномасштабной войны против Украины.

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В частности, РФ оказалась на грани краха из-за запрета на поставку компонентов и выхода ведущих авиастроительных компаний с российского рынка.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что сейчас не лучшая ситуация в военной авиации России, особенно после успешной атаки украинских дронов по аэродромам в рамках спецоперации Паутина, в результате которой уничтожен 41 вражеский самолет.

Россия отказывается от проведения авиасалона МАКС, который ранее служил платформой для демонстрации ее “авиавеличества”, отметили в Центре противодействия дезинформации, чтобы не показывать миру реальное состояние отрасли, доведенной до упадка из-за войны против Украины.

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