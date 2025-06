Навроцкий: Польша и Украина должны решить исторические вопросы и сохранить партнерство

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на сохранение тесного партнерства между Варшавой и Киевом.

В публикации в сети Х новоизбранный президент Польши акцентировал внимание на важности взаимного уважения и необходимости решения сложных моментов в общей истории двух народов.

Он отметил важность “решения важных исторических вопросов”.

Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine’s…

