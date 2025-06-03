Навроцкий: Польша и Украина должны решить исторические вопросы и сохранить партнерство

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на сохранение тесного партнерства между Варшавой и Киевом.

Навроцкий ответил на поздравление Зеленского

В публикации в сети Х новоизбранный президент Польши акцентировал внимание на важности взаимного уважения и необходимости решения сложных моментов в общей истории двух народов.

— Уважаемый президент Зеленский, спасибо за Ваше сообщение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании, — подчеркнул Навроцкий.

Он отметил важность “решения важных исторических вопросов”.

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Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine’s… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025

Новоизбранный президент подчеркнул важную роль Польши в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

— Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, — написал он.

Навроцкий заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества для укрепления двусторонних отношений.

— Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе, – отметил он.

Заявление новоизбранного президента появилось во время настороженного ожидания Киева относительно его политической линии – в частности из-за предыдущих высказываний Навроцкого об исторической памяти и его сдержанных комментариев относительно евроатлантических устремлений Украины.

Напомним, 1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. По итогам голосования победу одержал кандидат от партии Право и справедливость Кароль Навроцкий. Его преимущество над соперником – представителем Гражданской платформы Рафалом Тшасковским – составило менее 2%.

Действующий президент Польши Анджей Дуда уже поздравил преемника с победой и сообщил, что планирует обсудить его позицию по украинскому вопросу.

Церемония инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа.

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