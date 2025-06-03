Новый президент Румынии о поддержке Украины: Речь идет о нашей собственной безопасности

Новый президент Румынии Никушор Дан пообещал, что его страна будет и дальше поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, Украина является лучшим соседом, чем РФ или страна, находящаяся под ее влиянием.

Об этом пишет Digi24.

Румыния будет продолжать поддерживать Украину

Никушор Дан заявил о продолжении поддержки Украины, комментируя вопрос о прозрачности предоставления военной помощи.

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— Не знаю, я до сих пор не смог оценить, какие есть преимущества, какие есть риски. В любом случае, Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности, то есть одно дело быть в существующей ситуации, с соседом на восточной границе — Украиной — с которой у нас есть договор от 1997 года, а другое дело иметь Россию или страну, которая становится Беларусью, — сказал он.

Президент сообщил, что хочет обсудить вопрос военной помощи во время своего визита в Украину. Вероятно, это произойдет уже 11 июня — во время саммита в Одессе.

О возможном визите Никушора Дана в Украину ранее говорил и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что новоизбранный лидер Румынии поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

— Румыния будет при политике нового президента поддерживать Украину как будущего члена и ЕС, и НАТО. Мы договорились, что президент приедет к нам. Я думаю, его приезд будет в ближайшее время, летом, — заявил Зеленский во время zoom-общения с журналистами 2 июня.

Источник: Digi24

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