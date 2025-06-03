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3 мин.

Спикер Палаты представителей США выступил за ужесточение санкций против РФ

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею введения более жестких санкций против России из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщает New York Post.

Спикер Палаты представителей США поддержал жесткие санкции против РФ

По словам Джонсона, многие конгрессмены хотят как можно более суровых ограничений для РФ, и он также поддерживает такой подход.

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Одобрение спикером Палаты представителей законопроекта, направленного против российского режима, произошло на фоне совместной инициативы демократов и республиканцев в Сенате по введению жестких санкций против России.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин для любой страны, покупающей энергоносители у России.

Грэм надеется, что на этой неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта.

По его словам, в Палате представителей есть законодатели, которые готовы поддержать санкционный законопроект и передать его на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако пока неясно, поддержит ли глава Белого дома эти меры, учитывая переговоры между Россией и Украиной.

Инициативу Грэма и Блюменталя уже поддержали более 80 сенаторов.

— Законопроект поставит Россию на торговый необитаемый остров. Последствия его варварского вторжения должны быть реальными для тех, кто его поддерживает. Если Китай или Индия перестанут покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится, — заявил Грэм.

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Источник: New York Post

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