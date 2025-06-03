В РФ произошли взрыв и пожар на заводе, где производят двигатели для военной техники

В ночь на 3 июня в России произошел взрыв на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области, что привело к пожару. Там изготавливаются двигатели для военной техники.

На заводе по изготовлению двигателей произошел взрыв

Госструдинспекция сообщает, что в цехе завода загорелась фура, которая содержала химические вещества. В результате этого произошел взрыв и возник пожар.

По предварительной информации, один работник пострадал — он получил ожоги около 10% тела.

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— Гострудинспекцией выясняются все обстоятельства и причины возможного несчастного случая на производстве на ПАО ЗМЗ, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Astra пишет, что Заволжский моторный завод специализируется на производстве бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и для военной техники.

Очевидцы рассказали российскому Telegram-каналу SHOT, что на заводе произошел мощный взрыв, после чего был виден огонь. Пламя быстро охватило производственный цех. Ориентировочная площадь возгорания — 75 квадратных метров.

По словам местных жителей, грузовик взорвался непосредственно в цехе, где хранились химические вещества. Огонь быстро распространился на крышу здания.



Как пишет SHOT, спасатели уже ликвидировали открытое пламя на площади 60 квадратных метров.

По обновленной информации, взрыв якобы произошел на территории прилегающего к моторному заводу предприятия Дайдо Металл Русь.

Фото: SHOT

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