Мы обсудили атаку на самолеты РФ со стороны Украины: Трамп о разговоре с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп провел разговор с Путиным

Как заявил Трамп в социальной сети Truth Social, разговор длился 1 час и 15 минут.

— Мы обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые произошли с обеих сторон, — отметил глава Белого дома.

По его мнению, это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру.

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По словам президента США, Путин очень решительно сказал о том, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку со стороны Украины на российские аэродромы.

Кроме этого, президент США заявил Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Как отметил Трамп, в этом вопросе они пришли к согласию.

Кремлевский диктатор предложил свое участие в обсуждениях этого вопроса с Ираном, которое могло бы помочь в скорейшем его завершении, заявил Трамп.

По мнению президента США, Иран медленно принимает решение по этому очень важному вопросу, а Вашингтону нужен окончательный ответ в очень короткие сроки.

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