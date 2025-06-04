Мы обсудили атаку на самолеты РФ со стороны Украины: Трамп о разговоре с Путиным
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп провел разговор с Путиным
Как заявил Трамп в социальной сети Truth Social, разговор длился 1 час и 15 минут.
— Мы обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые произошли с обеих сторон, — отметил глава Белого дома.
По его мнению, это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру.
По словам президента США, Путин очень решительно сказал о том, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку со стороны Украины на российские аэродромы.
Кроме этого, президент США заявил Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Как отметил Трамп, в этом вопросе они пришли к согласию.
Кремлевский диктатор предложил свое участие в обсуждениях этого вопроса с Ираном, которое могло бы помочь в скорейшем его завершении, заявил Трамп.
По мнению президента США, Иран медленно принимает решение по этому очень важному вопросу, а Вашингтону нужен окончательный ответ в очень короткие сроки.