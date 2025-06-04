США отказываются предоставлять средства ПВО будущим силам успокоения в Украине — Bloomberg
США отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки так называемых сил успокоения, которые Великобритания и Франция планируют развернуть в послевоенной Украине.
Об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Почему США отказываются поддерживать будущие силы успокоения
Как отмечают источники, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой Коалиции решительных.
По словам собеседников, британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха сил успокоения.
По информации издания, источники выражают надежду, что американская сторона по крайней мере согласится помочь Коалиции решительных с разведданными и наблюдением за границей Украины с Россией.
Кроме этого, некоторые европейские хотят вмешательства Трампа, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине.
Однако собеседник отметил, что президент США вряд ли будет гарантировать подобные обязательства в письменной форме.
Как сказал источник, из-за позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине.
Теперь они считают, что достаточным будет сочетание обучения Сил обороны Украины, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, резюмировал собеседник.
В издании отмечают, что нежелание США оказать поддержку, к которой стремятся их европейские партнеры, свидетельствует о разногласиях между западными союзниками относительно способов борьбы с российской агрессией в Украине.
По данным издания, европейские чиновники заявляли, что гарантии США необходимы вместе с сильными украинскими силами, поддержанными учениями и войсками союзников, чтобы сдержать Россию.