США отказываются предоставлять средства ПВО будущим силам успокоения в Украине — Bloomberg

США отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки так называемых сил успокоения, которые Великобритания и Франция планируют развернуть в послевоенной Украине.

Об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Почему США отказываются поддерживать будущие силы успокоения

Как отмечают источники, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой Коалиции решительных.

Сейчас смотрят

По словам собеседников, британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха сил успокоения.

По информации издания, источники выражают надежду, что американская сторона по крайней мере согласится помочь Коалиции решительных с разведданными и наблюдением за границей Украины с Россией.

Кроме этого, некоторые европейские хотят вмешательства Трампа, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине.

Однако собеседник отметил, что президент США вряд ли будет гарантировать подобные обязательства в письменной форме.

Как сказал источник, из-за позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине.

Теперь они считают, что достаточным будет сочетание обучения Сил обороны Украины, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, резюмировал собеседник.

В издании отмечают, что нежелание США оказать поддержку, к которой стремятся их европейские партнеры, свидетельствует о разногласиях между западными союзниками относительно способов борьбы с российской агрессией в Украине.

По данным издания, европейские чиновники заявляли, что гарантии США необходимы вместе с сильными украинскими силами, поддержанными учениями и войсками союзников, чтобы сдержать Россию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.