Американский пилот спас британский спецназ акустическим ударом с F-16
Американский летчик принял нестандартное решение и совершил уникальную операцию, вошедшую в анналы современной военной тактики, чтобы помочь побратимам.
Об этом сообщает Армияинформ.
Как F-16 без единого выстрела спас 52 спецназовцев
Во время начальной фазы операции Свобода Ирака 30 марта 2003 года, возле иракского города Басра, 52 спецназа британской SAS попали в окружение со стороны почти 500 вражеских солдат.
С позиций, недостаточно укрепленных для обороны, британцы пригласили авиаподдержку во избежание полного уничтожения.
На вызов ответили два истребителя F-16C Fighting Falcon 510 эскадрильи, действовавшие с базы Али аль-Салем в Кувейте.
Один из пилотов — подполковник ВВС США Эдвард Линч — столкнулся с критической ситуацией: сложные погодные условия, пылевая буря и низкая облачность препятствовали точному наведению, и любой удар по противнику мог угрожать жизни союзников.
Избежав риска ошибки, Линч избрал смелую и креативную стратегию. Он направил свой истребитель в стремительном пике и на высоте около 900 метров прорвал звуковой барьер.
Мощный звуковой удар — акустический взрыв — потряс поле боя. Иракские силы, считая, что началась массированная бомбардировка, хаотично отступили.
Это позволило британским спецназовцам без потерь покинуть опасную зону.
Во время маневра враждебная ПВО запустила ракету по F-16, однако летчик избежал поражения благодаря использованию тепловых ловушек.
Его напарник оставался на высоте и контролировал ситуацию, готовый в случае необходимости вмешаться.
Командование ВВС США выразило высокую оценку нестандартному мышлению Эдварда Линча, отметив эту операцию в качестве примера блестящего применения психологического давления и креативных тактик в современном бою.
Этот случай, изучаемый в военных академиях, наглядно демонстрирует, что даже в критических ситуациях инновационные решения могут иметь решающее значение.