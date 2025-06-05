Укр Рус
Укр Рус
Популярные Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Американский пилот спас британский спецназ акустическим ударом с F-16

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Американский летчик принял нестандартное решение и совершил уникальную операцию, вошедшую в анналы современной военной тактики, чтобы помочь побратимам.

Об этом сообщает Армияинформ.

Как F-16 без единого выстрела спас 52 спецназовцев

Во время начальной фазы операции Свобода Ирака 30 марта 2003 года, возле иракского города Басра, 52 спецназа британской SAS попали в окружение со стороны почти 500 вражеских солдат.

Сейчас смотрят

С позиций, недостаточно укрепленных для обороны, британцы пригласили авиаподдержку во избежание полного уничтожения.

На вызов ответили два истребителя F-16C Fighting Falcon 510 эскадрильи, действовавшие с базы Али аль-Салем в Кувейте.

Один из пилотов — подполковник ВВС США Эдвард Линч — столкнулся с критической ситуацией: сложные погодные условия, пылевая буря и низкая облачность препятствовали точному наведению, и любой удар по противнику мог угрожать жизни союзников.

Избежав риска ошибки, Линч избрал смелую и креативную стратегию. Он направил свой истребитель в стремительном пике и на высоте около 900 метров прорвал звуковой барьер.

Мощный звуковой удар — акустический взрыв — потряс поле боя. Иракские силы, считая, что началась массированная бомбардировка, хаотично отступили.

Это позволило британским спецназовцам без потерь покинуть опасную зону.

Во время маневра враждебная ПВО запустила ракету по F-16, однако летчик избежал поражения благодаря использованию тепловых ловушек.

Его напарник оставался на высоте и контролировал ситуацию, готовый в случае необходимости вмешаться.

Командование ВВС США выразило высокую оценку нестандартному мышлению Эдварда Линча, отметив эту операцию в качестве примера блестящего применения психологического давления и креативных тактик в современном бою.

Этот случай, изучаемый в военных академиях, наглядно демонстрирует, что даже в критических ситуациях инновационные решения могут иметь решающее значение.

Читайте также
В Румынии создадут учебный центр для украинского техперсонала для F-16
F-16

Связанные темы:

ИракИстребитель F-16США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь