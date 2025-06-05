Грэм: Сенат готовит больше инструментов для Трампа против Путина, и это будет не “пряник”

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу больше рычагов влияния на главу Кремля Владимира Путина, учитывая его действия.

Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсети X.

– Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть здравомыслящим, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник, – написал сенатор.

Грэм также подчеркнул, что всегда считал Дональда Трампа “единственным человеком, который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо”.

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Он выразил поддержку попыткам Трампа “вступить в положительный контакт с Путиным, чтобы попытаться вынудить его сесть за стол переговоров”.

– Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому, – подытожил сенатор.

Санкционный законопроект с 500% пошлиной

Параллельно с этими заявлениями Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем разработали законопроект, предусматривающий введение 500% тарифов на импорт в США из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другую продукцию.

Документ уже поддержали более 80 сенаторов, что может обеспечить ему стойкость к вето.

– Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но меньше. У некоторых европейских стран все еще есть отношения с Россией, но они были очень полезны для Украины. Поэтому я хочу исключить их, – отметил Грэм, комментируя возможные исключения из законопроекта.

По его словам, исключения будут касаться стран, оказавших значительную помощь Украине.

– Те, кто помогал Украине, существенно помогал, получат исключение. Другими словами, вы будете стимулировать помощь Украине, – объяснил сенатор.

Законопроект также может иметь серьезные последствия для таких стран как Индия, которая имеет тесные связи с Москвой и активно покупает российскую нефть.

Грэм отметил, что хотя Индия не оказывает военной поддержки Украине, она позволяет европейским странам закупать индийские боеприпасы для ВСУ.

– Я говорю Китаю: “Если вы не хотите 500-процентного тарифа, помогите Украине”, – добавил сенатор.

Грэм также сообщил, что находится в постоянном контакте с Дональдом Трампом по этому законопроекту.

Республиканцы ждут зеленого света от Трампа, прежде чем выносить документ на голосование.

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