США перенаправляют технологии борьбы с дронами из Украины на Ближний Восток — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет технологии противодействия беспилотникам, предназначенные для Украины, своим войскам, базирующимся на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

США перенаправляют технологии борьбы с дронами из Украины

По данным WSJ, специальные предохранительные компоненты для зенитно-ракетных комплексов, предназначенные для противодействия атакам беспилотников, планируют перебросить в подразделения США на Ближнем Востоке. Это связано с подготовкой к возможному обострению конфликта с Ираном и хуситами в Йемене.

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На прошлой неделе Пентагон в неопубликованном обращении к Конгрессу проинформировал, что министр обороны Пит Хегсет признал перенаправление предохранителей, которые используются в современных высокоточных системах вооружения, делом “первоочередной важности”.

Сначала эти детонаторы были закуплены администрацией Байдена для нужд Украины.

Такое решение было принято на фоне роста интенсивности российских атак с использованием дронов, которые в последнее время все чаще нацеливаются на украинские города. В ночь на 1 июня Россия совершила крупнейшую атаку дронами с начала полномасштабной войны, выпустив в общей сложности 472 единицы.

Президент Владимир Зеленский 4 июня заявил, что с начала 2025 года Россия выпустила по Украине более 20 тыс. беспилотников.

Между тем источник в украинской военной разведке сообщил Kyiv Independent, что вскоре Россия может начать ночные атаки, привлекая более 500 дронов дальнего радиуса действия за раз, ведь активно наращивает производство и строит новые пусковые площадки.

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