Мерц заявил после встречи с Трампом, что не сомневается в преданности США НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц не сомневается в преданности НАТО со стороны Соединенных Штатов Америки. По его мнению, США при президенте Дональде Трампе останутся в НАТО, несмотря на напряженность в вопросе расходов на оборону.

Что заявил Мерц после встречи с Трампом по НАТО

Как заявил Мерц во время сессии вопросов и ответов в Берлине, он считает, что Вашингтон будет верным альянсу по безопасности, несмотря на годы напряженности.

— У меня нет никаких сомнений в преданности американского правительства НАТО, — сказал Мерц.

В издании Politico обратили внимание, что это заявление прозвучало через день после дебютной поездки Мерца в Вашингтон, где он встретился с Трампом в Овальном кабинете.

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Вспоминая частный разговор с президентом США, Мерц отметил, что Трамп четко отрицал наличие планов Вашингтона выйти из НАТО.

— Вопрос, который был задан, заключался в том, имеет ли он какие-то планы выйти из НАТО. И на него был дан четкий ответ — нет. Никаких дальнейших комментариев по этому поводу не было, даже во время обеда после этого, — сказал Мерц.

В то же время канцлер Германии подчеркнул важность закрытого диалога.

Как объяснил Мерц, вместе с Трампом они подробно обсудили три больших вопроса, которые их сейчас волнуют. Среди них — война России против Украины, торговая политика и будущее НАТО.

Канцлер Германии добавил, что Европа теперь должна сделать больше для выполнения своих обязанностей.

Источник : Politico

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