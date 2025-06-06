Нидерланды передали Чехии колокол, переплавленный из обломков российских снарядов

Королева Нидерландов Максима передала Колокол Свободы церкви Святого Спасителя в Праге. Для его изготовления использовали осколки снарядов, которыми Россия обстреливала Украину.

Подарок стал знаком солидарности с украинским народом. Церемония передачи колокола состоялась при участии президента Чехии Петра Павела и его супруги Евы.

Королева Нидерландов поддержала Украину

Колокол изготовила королевская литейная Royal Eijsbouts. В производстве использовали фрагменты снарядов и другого вооружения, выпущенного по территории Украины.

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– В этом колоколе много символизма. Это очень особенный проект для нас. Превратить материал, созданный для насилия, в нечто мирное – замечательная идея, – прокомментировал произведение владелец литейной Йоост Эйсбаутс.

Колокол Свободы установят на башне церкви Святого Спасителя в центре Праги. Он заменит один из исторических колоколов, которые были изъяты во время Первой мировой войны австро-венгерской армией и переработаны в металл, пошедший на военные нужды.

Передача колокола стала одним из главных событий официального визита нидерландской королевской четы в Чехию. Однако король Виллем-Александр вынужден был досрочно вернуться в Нидерланды из-за политического кризиса в стране – накануне стало известно о роспуске правительства.

Напомним, на днях Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере €400 млн, который направят на усиление морской безопасности в государстве.

Источник : AP News

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