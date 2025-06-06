Украинские дроны поразили самолеты Ту-95 в момент наивысшей готовности – разведка Эстонии

Украинские беспилотники нанесли удары по российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95, которые активно использовались для атак на Украину.

Об этом сообщил полковник Антс Кивисельг, руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, пишет ERR.

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Как отмечает Служба безопасности Украины, масштабная спецоперация против российской авиации состоялась 1 июня. По ее итогам было выведено из строя более 40 самолетов на военных базах РФ.

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Украина нанесла удары по меньшей мере по пяти стратегическим аэродромам на территории России. По словам Кивисельга, как минимум семь дальних бомбардировщиков были полностью уничтожены, еще два — получили повреждения.

— Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности, — подчеркнул Кивисельг во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии.

Он также отметил, что восстановление потерь потребует от России значительных ресурсов.

— Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск, — добавил полковник.

По его мнению, особую важность имеет тот факт, что Украина смогла одновременно провести несколько операций в самых отдаленных регионах РФ. Это, по словам Кивисельга, стало предупреждением для путинского режима и свидетельством о реальном потенциале давления на Россию с целью ее принуждения к настоящим мирным переговорам.

В ответ на эти действия Россия нанесла массированный удар по территории Украины, использовав 407 ударных дронов и 44 ракеты. По словам Кивисельга, такие действия только демонстрируют слабость России и ее неспособность эффективно реагировать на вызовы.

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