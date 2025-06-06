Помощь 50 тыс. грн: как получить выплату для детей после депортации или из оккупации
Украинские дети, которые возвращаются из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий, будут получать от государства единовременную денежную помощь в размере 50 тыс. грн.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
Подъемная помощь для детей, которых вернули в Украину
Эта сумма предоставляется с целью поддержать родителей или законных опекунов в создании комфортных условий для адаптации и возвращения ребенка к жизни в Украине.
Предоставление помощи никоим образом не уменьшит или не отменит другие виды социальных выплат или субсидий, которые получает семья.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.
— Каждому ребенку, который возвращается из-за границы или из оккупации, составляют индивидуальный план возвращения и дальнейшей поддержки. Такой план охватывает три этапа помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, — отметили в Минсоцполитики.
В зависимости от потребностей, ребенок может воспользоваться:
- социальными;
- медицинскими;
- психологическими;
- реабилитационными;
- юридическими услугами.
Кроме того, предусмотрена поддержка для семей, в которые возвращаются дети, или, если родственников нет — возможность устройства ребенка в семейные формы воспитания.
В министерстве отметили, что ей шаг является частью системной государственной политики по защите прав детей и создания для них безопасной среды дома.