Помощь 50 тыс. грн: как получить выплату для детей после депортации или из оккупации

Украинские дети, которые возвращаются из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий, будут получать от государства единовременную денежную помощь в размере 50 тыс. грн.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Подъемная помощь для детей, которых вернули в Украину

Эта сумма предоставляется с целью поддержать родителей или законных опекунов в создании комфортных условий для адаптации и возвращения ребенка к жизни в Украине.

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Предоставление помощи никоим образом не уменьшит или не отменит другие виды социальных выплат или субсидий, которые получает семья.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

— Каждому ребенку, который возвращается из-за границы или из оккупации, составляют индивидуальный план возвращения и дальнейшей поддержки. Такой план охватывает три этапа помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, — отметили в Минсоцполитики.

В зависимости от потребностей, ребенок может воспользоваться:

социальными;

медицинскими;

психологическими;

реабилитационными;

юридическими услугами.

Кроме того, предусмотрена поддержка для семей, в которые возвращаются дети, или, если родственников нет — возможность устройства ребенка в семейные формы воспитания.

В министерстве отметили, что ей шаг является частью системной государственной политики по защите прав детей и создания для них безопасной среды дома.

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