Трамп как лидер США должен ввести санкции против РФ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен ввести санкции в отношении России.

Зеленский: Трамп должен ввести санкции против РФ

— Он (Трамп – ред.) является лидером Соединенных Штатов Америки. Он должен это сделать (ввести санкции – ред.). Я надеюсь, мы очень верим, что Соединенные Штаты Америки являются лидером цивилизованного мира, – сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Вопрос новых санкций активно обсуждается в Вашингтоне.

4 июня Кит Келлог, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России, сообщил, что санкции против РФ уже разработаны, и сейчас Конгресс и Белый дом готовы дать им “зеленый свет”.

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Недавно издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Конгрессе сообщило, что администрация президента США пытается смягчить некоторые положения законопроекта о новых антироссийских санкциях, который предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Законопроект предусматривает ограничения в отношении государств, которые сохраняют экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ее агрессивную внешнюю политику.

В Белом доме выразили обеспокоенность, что принятие законопроекта в его нынешней редакции может осложнить дипломатические процессы, направленные на восстановление отношений с Москвой.

Сенатор Грэм раскритиковал попытки администрации Трампа внести изменения в законопроект, считая, что это ослабит его санкционную силу.

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