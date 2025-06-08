В Польше проверят заявления о нарушениях во время подсчета голосов на выборах президента

В понедельник в 17:00 Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) на своем заседании рассмотрит протоколы, которые были заполнены с ошибками в некоторых избирательных округах. Речь идет о втором туре президентских выборов.

Об этом сообщил член избирательной комиссии Рышард Калиш в сообщении на платформе X.

В Верховный суд поступил 21 протест избирателей

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Согласно официальным результатам PKW, победу на выборах одержал Кароль Навроцкий.

Кандидат, которого поддерживает партия Право и справедливость (PiS), получил 10 606 877 голосов, что составляет 50,89%. Его соперник, кандидат от Гражданской коалиции (KO) Рафал Тшасковский, набрал 10 237 286 голосов, или 49,11%.

Окончательное решение о действительности президентских выборов принимает Верховный суд на основании отчета, предоставляемого PKW, и после рассмотрения избирательных протестов.

До 16 июня определенные субъекты, в частности избиратели, могут подавать письменные протесты. По словам Моники Дрваль из пресс-службы Верховного суда, по состоянию на пятницу суд получил 21 избирательный протест.

Петиция о пересчете голосов

В интернете собирают подписи под петицией с требованием провести пересчет голосов. На данный момент петицию подписали уже более 160 тыс. человек.

— Принимая во внимание крайне небольшую разницу в 369 591 голос между кандидатами на последних президентских выборах, очень большое количество недействительных голосов (189 000), а также многочисленные сообщения о нарушениях в работе избирательных комиссий, мы считаем своим долгом требовать пересчета всех поданных голосов, — написали авторы петиции.

Сигналы о нарушениях поступили, в частности, из Минска Мазовецкого. Местные власти сообщили, что в одной из избирательных комиссий результаты двух кандидатов были перепутаны. Председатель этой комиссии признал, что допустил ошибку при составлении протокола.

Похожая ситуация произошла и в Кракове — на избирательном участке №95 на улице Ставовой. Районная избирательная комиссия Кракова в настоящее время проводит расследование.

Реакция премьера и Канцелярии президента

Дело прокомментировали польские власти. Премьер-министр Дональд Туск попытался успокоить часть пользователей интернета, которые предположили, что выборы могли быть сфальсифицированы.

— Каждый зафиксированный случай нарушений при подсчете голосов проверяется и анализируется. Возможные фальсификации расследуются и будут наказаны. Протесты будут направлены в Верховный суд. Я понимаю эмоции, но преждевременное предположение, что выборы были сфальсифицированы, не служит польскому государству, — написал Туск на платформе X.

В субботу ситуацию прокомментировала руководительница Канцелярии действующего президента Польши Малгожата Папроцкая. Она признала, что в одной из комиссий произошла ошибка при подсчете голосов, но отметила, что ее беспокоят попытки поставить под сомнение результаты выборов.

— Миф о фальсификации результатов выборов, подрыв мандата президента, попытки разжечь вражду в обществе, внести дестабилизацию — это абсолютно скандальная вещь. Конечно, такая ошибка не должна была произойти, ее нужно выяснить, но она не имеет никакого влияния, — подытожила Папроцкая.

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