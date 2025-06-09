Высочайшая готовность: Польша поднимала истребители из-за ночной атаки РФ по Украине

Воздушные силы Польши поднимали истребители из-за масштабной ночной атаки России на Украину 9 июня, а системы ПВО переводили в режим высокой готовности.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети Х.

Реакция Польши на ночную атаку РФ на Украину 9 июня

— Согласно действующим процедурам, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности, — говорится в сообщении.

Там отметили, что эти действия имеют превентивный характер — для безопасности и мониторинга ситуации, которая сложилась вблизи границ Республики Польша.

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И заверили, что их вооруженные силы находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы территориальной целостности страны или безопасности ее граждан.

Во время ночной атаки на Украину 9 июня РФ применила 479 дронов, а также 20 ракет различного типа, в часности: четыре аэробаллистических Кинжала, 10 крылатых ракет Х-101, три крылатых Х-22, две противорадиолокационные Х-31П и одну крылатую ракету Х-35.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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