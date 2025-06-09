Наш поезд должен был пройти сквозь шквал ракет и БпЛА: глава МИД Литвы о поездке в Киев

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который приехал с официальным визитом в Киев, ехал в столицу Украины из-за серии российских ракет и дронов.

Глава МИД Литвы об обстрелах Украины

В социальной сети Х глава МИД Литвы отметил, что в последнее время Россия усилила удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры, жилым домам и даже больницам.

— Утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, накрывших города Ровно и Дубно. Всего несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, среди них — дети, — подчеркнул министр.

По его словам, это преднамеренные акты террора России, направленные на то, чтобы сломать волю Украины.

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Однако литовский министр отметил, что Украина твердо стоит, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически сейчас Украина защищает Европу, обратил внимание Будрис.

По мнению главы МИД Литвы, мир не будет достигнут путем умиротворения.

Он убежден, что мир должен оставаться единым в военной, экономической и политической поддержке Украины.

Как сообщали журналисты, в Киеве Кястутис Будрис провести ряд встреч. Некоторые из них — с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

В ночь на 9 июня Россия обстреляла Украину, применив 499 дронов и ракет. В результате работы украинских сил ПВО удалось обезвредить 479 средств воздушного нападения.

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