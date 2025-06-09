Протесты в США: губернатор Калифорнии подаст иск против Трампа

Из-за протестов в Лос-Анджелесе президент США Дональд Трамп отправил в город Национальную гвардию без согласования с местными властями, чтобы остановить выступления против жесткой иммиграционной политики. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жестко отреагировал на это решение и объявил о намерении подать иск против главы Белого дома.

Протесты в Лос-Анджелесе: губернатор Калифорнии готовит иск против Трампа

Ньюсом назвал действия Трампа “серьезным нарушением суверенитета штата” и заявил, что уже в понедельник подаст иск в суд против президента.

Во время встречи с местными правоохранителями и чиновниками в Лос-Анджелесе губернатор заявил протестующим, что они идут против планов Трампа и могут быть арестованы в случае насилия или повреждения имущества.

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— Трамп хочет хаоса, и он провоцировал насилие… Сохраняйте спокойствие. Сосредоточьтесь. Не давайте ему повода, которого он ищет, — сказал он.

Как пишет AP, это, вероятно, первый за десятки лет случай, когда Национальную гвардию привлекли без согласия губернатора, что стало серьезным шагом в противостоянии с теми, кто выступает против массовых депортаций, инициированных администрацией.

— Управление Национальной гвардией штата без консультации с губернатором этого штата является незаконным и аморальным, — заявил Ньюсом в интервью MSNBC в воскресенье.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что ситуация с протестами в Калифорнии находится под контролем. Он раскритиковал Трампа за преждевременное поздравление Национальной гвардии в соцсетях — еще до того, как они прибыли в Лос-Анджелес.

В интервью MSNBC он также заявил, что президент ни разу не упоминал о планах развертывания Гвардии во время их телефонного разговора в пятницу.

— Это откровенная ложь со стороны Ньюсома утверждать, что в Лос-Анджелесе не было никаких проблем до вмешательства президента Трампа, — заявила пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон.

Протесты в Америке: что известно

Протесты в США продолжаются уже четвертый день. Люди вышли на улицы из-за жесткой иммиграционной политики Трампа.

Самые острые события произошли в воскресенье: протестующие перекрывали автострады, бросали предметы в полицию, а несколько автомобилей были подожжены. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

По словам полиции, среди участников протестов в Лос-Анджелесе были и агрессивно настроенные лица. Задержаны десятки людей, в частности — за бросание коктейлей Молотова и нападение на офицеров.

8 июня глава Белого дома направил две тыс. военных Национальной гвардии в Лос-Анджелес. В Парамаунте, где живет много латиноамериканцев, силовики применили слезоточивый газ.

По данным ICE, за два дня в городе задержали 118 человек. Гэвин Ньюсом назвал действия федералов жестокими и раскритиковал развертывание Гвардии.

Трамп в ответ обвинил губернатора в некомпетентности и заявил, что федеральная власть вмешается, если местная не справится.

Источник : AP

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