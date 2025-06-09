Трамп предложил арестовать губернатора Калифорнии, Ньюсом обвинил президента США

Президент США Дональд Трамп предложил главе американской пограничной политики администрации Тому Гоману арестовать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Трамп предлагает Хоману арестовать Ньюсома

Неподалеку от Белого дома журналисты спросили у Трампа, должен ли Гоман арестовать Ньюсома.

— Я сделал бы это, если бы был Томом. Гэвин любит огласку. Мне нравится Гэвин Ньюсом. Он хороший парень, но он крайне некомпетентен. Все это знают. Стоит только взглянуть на маленькую железную дорогу, которую он строит, — ответил Трамп.

В то же время президент США назвал протестующих в Лос-Анджелесе профессиональными агитаторами и повстанцами.

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В ответ Гоман заявил, что не было никакой дискуссии об аресте Ньюсома.

По его словам, любой, кто блокирует иммиграционное законодательство в Лос-Анджелесе, может быть арестован, включая губернатора и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс.

Ньюсом предложил Гоману осуществить арест и ответил на предположение Трампа, что он может быть арестован.

— Этот день я надеялся никогда не увидеть в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец. Это граница, которую мы как нация не можем пересечь — это безошибочный шаг к авторитаризму, — отметил Ньюсом.

Ньюсом обвиняет Трампа в попытке контролировать штат

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в создании якобы искусственно созданного кризиса, чтобы взять под контроль ополчение штата.

— Он сеет страх и террор, чтобы захватить милицию штата и нарушить конституцию США. Незаконный приказ, который он подписал, может позволить ему отправить военных в любой штат, который он желает. Каждый губернатор должен отклонить это возмутительное превышение границ, — сказал Ньюсом.

Напряженность между администрацией Белого дома и чиновниками Калифорнии обострилась в эти выходные после того, как президент США Дональд Трамп решил развернуть 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса.

Лидеры Демократической партии штата назвали ненужной эскалацией на фоне протестов против иммиграционной политики администрации США.

Как пишет The Time, Трамп — первый президент, который развернул Национальную гвардию без запроса губернатора штата с 1965 года.

В этом году бывший президент США Линдон Джонсон отправил федеральные войска в Алабаму для защиты участников марша за гражданские права.

Источник : CNN

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